Tradičnímu karlovarskému letnímu kinu u Poštovního dvora navzdory snahám různých aktivistů a nadšenců zvoní umíráček. Současné vedení města definitivně a oficiálně upustilo od myšlenky ho opravit. Místo toho postaví nový amfiteátr ve volnočasovém areálu Rolava.

„Karlovarští radní zatím vyčlenili na tuto investici částku ve výši 2,5 milionu korun. Za tyto prostředky by mělo vzniknout pódium a část hlediště. Tím by byla dokončena první etapa výstavby amfiteátru na Rolavě. V budoucnu plně nahradí zchátralé letní kino v lázeňské části města. Kapacita amfiteátru na Rolavě by se mohla do budoucna podle zájmu veřejnosti rozšiřovat,“ říká primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Letní kino se tak má nacházet v těsné blízkosti hustě osídleného sídliště Čankovská, což se mnoha místním nelíbí. Obávají se hlučné produkce.

Primátorka připouští, že právě tato otázka ještě není dořešena. „Vedení města je ale přesvědčeno, že úspěšné loňské kulturní léto prokázalo, že o podobné zařízení bude mezi občany a návštěvníky i v příštích letech velký zájem. Vycházíme ze studie volnočasového areálu Rolava z roku 2016, která počítá s ukončením provozu současného letního kina a výstavbou nového amfiteátru s relaxačním letním bazénovým komplexem. Volnočasový areál Rolava je dobře dostupný ze všech částí města a výhodou je také již vybudované kvalitní zázemí,“ vysvětluje primátorka.

Areál u Poštovního dvora se podle primátorky zřejmě bourat nebude a město si ho pravděpodobně ponechá ve svém majetku. „Jeho další využití se předpokládá v rámci kulturních a volnočasových aktivit,“ říká primátorka.

V jakém režimu a kdo by případně měl akce pořádat, už ale neupřesnila. Nezodpověděla ani to, jaké součásti kina se ponechají. Zázemí klubu je totiž v havarijním stavu, a jak primátorka upozorňuje, město na nákladnou rekonstrukci ve výši 13 milionů korun nemá peníze.

Objekt není navíc ani zkolaudován, na což přišel pořadatel rockových koncertů Tomáš Procházka, který si chtěl kino pronajmout, ale nakonec nepochodil. „Snažil jsem se o to dva roky. Mezitím jsem přišel na to, že klub není zkolaudován. Měl jsem kolem možného zprovoznění kina mnoho jednání a mnoho starostí, aniž bych měl k němu nějaký oficiální právní vztah. Když jsem chtěl po městu smlouvu, která by mi zajistila, že až to všechno vyřídím, že zde budu moci pořádat akce, tak byla jednání ze strany radnice přerušena. Je to pro mě uzavřená smutná kapitola,“ konstatuje podnikatel Procházka.

Podle primátorky existuje ještě jeden zájemce, který by chtěl v nynějším letním kině pořádat akce, ale o koho jde a jak moc je to reálné, už neřekla.

Historie tradičního letního kina je velmi zajímavá. Jak kdysi pro Deník uvedl Jiří Böhm, znalec poválečné historie Karlových Varů, vzniklo po druhé světové válce.

„Důvodem byl fakt, že se z tehdejšího filmového festivalu v Mariánských Lázních přivážely do Karlových Varů na druhé promítání soutěžní filmy. Prostory v Grandhotelu Pupp a Richmondu ovšem nedokázaly uspokojit zájem Karlovaráků. Na jaře 1946 tedy vzniklo letní kino,“ vzpomínal Jiří Böhm. V roce 1961 prošel areál poslední velkou opravou.

„V té době to bylo nejluxusnější letní kino v tehdejší ČSSR,“ dodal znalec s tím, že v době mezinárodního festivalu bylo kino denně vyprodané.