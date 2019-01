Jáchymov Trpké dny nyní zažívá jáchymovský starosta Bronislav Grulich (TOP 09). Bez manželky se doslova nikam nehne. A když ano, tak po svých

Ilustrační foto | Foto: Karel Rozehnal

Řidičský průkaz mu totiž před týdnem zabavila policie a jeho služební vůz nyní může řídit pouze jeho paní.

„Nebyl v tom alkohol a o toto téma se s nikým dělit nebudu. Postupoval jsem, jak jsem postupoval," uvedl starosta Grulich na dotaz, zda o řidičák přišel kvůli popíjení. A zdůraznil, že je to jeho soukromá věc. Policie potvrdila, že v inkriminovaný den v nočních hodinách na silnici mezi Mariánskou a Jáchymovem zastavila automobil Škoda Octavia.

„Řidič se odmítl podrobit orientačnímu vyšetření a následně i odbornému lékařskému vyšetření na obsah alkoholu," uvedl Pavel Valenta, krajský policejní mluvčí. Hlídka mu tak na místě zadržela řidičský průkaz a zakázala další jízdu. A postoupila oznámení o přestupku Městskému úřadu v Ostrově.

Událost se pak dostala na program jáchymovské rady. Ze zápisu z 2. července vyplývá, že radní souhlasili s používáním služebního vozidla Škoda Octavia nejmenovanou paní z Jáchymova. „Ano, je to paní Grulichová. Musí si ale udělat referentské zkoušky. A auto používat na své náklady," uvedla k případu místostarostka Ingeborg Štiková (ODS).

Dodala, že zastupitelstvo už dříve schválilo, aby starosta parkoval se služebním vozem v místě svého bydliště. „Udělal chybu," podotkla místostarostka.





Glosa redaktorky Karlovarského deníku Ivany Kalinové

Když starosta

nedýchá…

Něco se s těmi českými politiky děje. A to nejen na státní úrovni. Jeden má virózu, která s ním klátí od stěny ke stěně, druhý blekotá do rozhlasu a neví, kdo je mluvčím jeho vlastního ministerstva, a ten třetí, lokální, zase nedýchá. To museli policisté koukat, když si starosta Jáchymova umanul, že jeho dech je pro ně tabu. To je buď dětský vzdor, nebo jedno pivo. Starostu nikdo nemůže podezřívat, že předtím, než usedl za volant, pil alkohol. Tedy vlastně ano, ale i kdyby to pravda byla, nikdo mu to už nedokáže. Důkazy chybí. Takže se teď bude starosta projíždět po Jáchymově vozem pouze s manželkou, která z toho určitě musí mít velkou radost. Ti asi zírali, ti jáchymovští radní, když je s prosíkem žádal, aby mu povolili jako řidiče jeho vlastní ženu. Tak až sem se vládní politici nedostali. Ti naopak manželkám řidiče s autem obstarali. Inu Jáchymov není Praha a starosta není ministr. Ten den poté alespoň chlapsky přiznal, že alkohol v krvi při rozhovoru do éteru měl, i když s ním ty dvě vodky zamávaly tak, že drmolil jak tříleté dítě. A také neřekl, že to je jeho soukromá věc. Alespoň jeden chlap v těch virózách, manželkách coby řidičích a nedýchajících starostech.