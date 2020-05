Vedením obce bude pověřena místostarostka Michaela Holubcová.

Zámek Valeč. | Foto: Deník/Archiv

Starosta Valče na Karlovarsku Aleš Kubísek (Nezávislí) rezignoval před pár dny na svůj post. Důvodem je podle něho záměrné zahlcení úřadu, o něž se měl postarat jeden z bývalých zastupitelů. „Poslal na obecní úřad desítky podnětů na různá posouzení, chtěl ověřit či dohledat mnoho materiálů, čímž zcela zaměstnal chod radnice. Podle mě to byl záměr, abychom nemohli konat v jiných, daleko potřebnějších věcech. Neměl jsem čas to řešit, protože jsem neuvolněný starosta,“ vysvětluje své důvody Kubísek, který je zaměstnancem Národního památkového ústavu. Ve funkci zůstává do 31. května, od 1. června bude vedením obce pověřena místostarostka Michaela Holubcová.