Zastupitelstvo Mírové se rozpadlo poté, co tři zástupci z řad Občanů pro Mírovou (OM) na své posty rezignovali. Poslední zastupitel složil funkci 21. dubna. V obci je dusno, jednotlivé strany si vyčítají mnoho věcí.

Opozici vadí, že neměla možnost si řádně nastudovat rozpočet či závěrečné hospodaření za loňský rok. „Všechny podklady předáváme pravidelně a včas všem zastupitelům. Ke všem bodům k projednání. V zápise z jednotlivých zasedání je přesně sděleno, kdy byly zastupitelům podklady odeslány. Každý bod uvádí den, kdy byly podklady rozeslány. Takže vše je řádně dohledatelné,“ říká starostka Baštová. „Návrh rozpočtu byl zveřejněn 18. listopadu loňského roku. Ten samý den byl odeslán všem zastupitelům, kteří ho schválili 10. prosince. I toto je dohledatelné na úřední desce obce. Dostatečný čas si načíst. Zastupitel se musí orientovat v základních dokumentech obce. Od toho je zastupitel.“

Starostce zastupitelé, kteří rezignovali, vyčítají, že jim nebere telefony a komunikuje s nimi jen prostřednictvím datové schránky. „Na e-maily vždy odpovídám já nebo pan místostarosta. Do datové schránky nám zastupitelé nepíší, i toto je dohledatelné,“ reaguje starostka.

Podle Martiny Hrnkové, bývalé zastupitelky z OM, bylo poslední kapkou jednání zastupitelstva, kde se řešila přístupová cesta pro firmu Ligneta. Tu prý chtělo vedení obce na firmu převést zdarma.

„Lží je určitě to, že jsme chtěli firmě Ligneta předat náš majetek. To v žádném případě není pravda a nikdo toto nikdy neřekl. Navíc vše toto potvrdil osobně pan Schmid z firmy Ligneta. Jde o to, že firma by ráda zhodnotila náš majetek o přibližně jeden a půl milionu korun, a to novým asfaltovým povrchem,“ vysvětluje starostka Mírové.

Říká, že spíše než o výše zmiňované problémy jde v Mírové především o to, že se úspěch v této obci neodpouští.

„Za našeho volebního období se udělalo neskutečně práce, která je za námi vidět. Dostali jsme do obce spoustu peněz na dotacích. Udělali jsme kanalizaci, všechny místní komunikace opravili, vybudovali jsme novou křižovatku včetně chodníku podél velmi frekventované silnice 222, dále jsme opravili budovy hasičům, společenský sál, veřejné osvětlení a je toho opravdu mnoho,“ hájí se starostka Mírové.

Vloni podle ní Mírová například jako jediná obec Karlovarského kraje obdržela dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to na stavbu chodníku podél silnice 222 4. „Dotace na tuto akci činila téměř 8,5 milionu korun včetně DPH. Dalším, posledním příspěvkem je dotace na automobil hasičům, která činí 900 tisíc korun. Takže jen za poslední rok jsme dokázali jako obec dostat téměř 9 milionů a tři sta tisíc korun. To myslím, že už je slušná částka. Takto pracujeme druhé volební období a po celou dobu se snažíme, aby obec byla čistá, upravená a hlavně aby vzkvétala, což se pod naším vedením velmi daří,“ dodává starostka Baštová.

Naopak viní rezignující zastupitele a jejich náhradníky z toho, že znemožnili například možnost čerpání z již předem domluvené dotace na místní knihovnu a sportovní areály v obci.