I když nová vláda po volebním zemětřesení teprve vzniká a nově zvolení poslanci ještě čekají na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, představitelé měst jsou v očekávání, co pro ně nové vedení státu bude znamenat. Zda očekávají pozitiva nebo spíše negativa, se redaktoři Deníku zeptali starostů největších měst v Karlovarském kraji, a to bez ohledu na to, k jaké politické straně patří a zda byli i oni zvoleni poslanci. Starostka Renata Oulehlová (ANO), která byla zároveň zvolena poslankyní, neodpověděla.

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) řekla, že povolební vyjednávání teprve začínají a sestavení vlády nelze úplně detailně předjímat. "Z pohledu vedení Karlových Varů samozřejmě od nové vlády očekáváme co největší podporu cestovního ruchu a pomoc se zvládnutím následků covidové pandemie. Karlovy Vary jsou totiž na cestovním ruchu a turismu závislé. Očekávám samozřejmě co nejrychlejší pokračování stavby dálnice D6 do Karlových Varů a byla bych moc ráda, kdyby se v Karlových Varech konala některá z akcí souvisejících s předsednictví České republiky Evropské unii. Jsme zapsaní na seznamu světového dědictví UNESCO a musíme to prodat, a to jak my na lokální a regionální úrovni, tak by nám měla pomoci vláda a ministerstva s touto podporou na státní a mezinárodní úrovni," odpověděla primátorka.

Starosta Ostrova Jan Bureš (ODS) upozornil právě na okolnost, že on bude přímo u rozhodování, protože byl jedním ze zvolených poslanců. "Čekám od nové vlády, že proškrtá množství dotací. Pamatuju si doby, kdy byly dotace jen na bydlení, a ty teď nejsou a lidi nemůžou sehnat byt, a také jsme stavěli a opravovali. Proto bych byl rád, aby se nezapomnělo v této vládě na to, že je třeba podporovat bytovou výstavbu a zajištění dostupnosti primární lékařské péče. Tedy aby bylo dostatečné pokrytí sítí praktických lékařů, pediatrů a zubařů. Hlavně ale čekám, že se zruší ten nesmysl "Nový stavební zákon", který by situaci kolem povolování staveb jen zhoršil. Pro nás konkrétně čekám, že se začne více pracovat na přípravě silnice I/13, aby až bude dokončena D6, se mohlo se stavbou této silnice, která je velmi důležitá pro náš kraj, začít," uvádí starosta Ostrova.

Starosta Mariánských Lázní Martin Kalina se jako člen Pirátů se hlavně upíná k naději, že se veřejné prostředky ve formě dotací budou rozdělovat spravedlivě na základě předem daných parametrů. "Ne na základě zákulisních jednání, kamarádů a leštění klik na spřátelených ministerstvech. I když upřímně bych byl ještě raději, kdyby se většina dotačních titulů výrazně omezila a peníze by místo toho v rámci rozpočtového určení daní šly přímo obcím. Často musíme připravované projekty různě upravovat a dělat kompromisy právě proto, abychom vyhověli dotačním požadavkům," upozorňuje první muž Mariánských Lázní.

Starosta Chebu Antonín Jalovec (STAN) uvedl, že vzhledem k předpokládanému zastoupení STAN ve vládě doufá ve větší zájem exekutivy o problémy obcí a politiku regionálního rozvoje, která místo z velké části neefektivně vynaložených dotačních miliard přinese koncepční a dlouhodobou pomoc zaostávajícím regionům, k nimž patří i Karlovarský kraj. "Věřím, že přínosem pro kraj i Cheb bude jasná proevropská a prozápadní orientace České republiky, která podnítí další přeshraniční spolupráci se SRN," poznamenává mariánskolázeňský starosta.

Pro starostu Františkových Lázní a nově zvoleného poslance Jana Kuchaře (STAN) je prioritou, aby nová vláda byla spravedlivější při rozdělování financí do regionu. "Náš kraj by neměl být posledním, o kterém se bude rozhodovat. Samozřejmě bude hodně záležet na zvolených poslancích, jak je bude v parlamentu slyšet, protože vždy je to o práci jednotlivců. Nerozlišoval bych malá a velká města v regionu, protože region musí být z centrály podpořen komplexně, a to zejména z důvodu jeho transformace. Rád bych, aby bylo rozdělování peněz i pro Karlovarský kraj spravedlivé a rozvíjela se například doprava, školství, zdravotní péče či věda, protože regiony, které leží blízko hranic, mají obrovský problém při odlivu kvalifikovaných lidí," uzavírá Kuchař, který stejně jako karlovarská primátorka vidí velký potenciál v UNESCO.