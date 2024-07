Prvních dvacet jmen na kandidátní listině do zářijových krajských voleb s předstihem zveřejnilo uskupení Starostové a nezávislí. Zároveň také definovalo programové priority, které hnutí bude prosazovat. Na kandidátce se objeví hejtman Petr Kulhánek, kandidát do Evropského parlamentu Erich Kříž, nebo senátor Miroslav Balatka. Na kandidátní listině je celkem 45 kandidátů z celého Karlovarského kraje.

Starostové a nezávislí jsou přesvědčeni, že mají velmi silnou a vyváženou kandidátku a mají lidem i budoucím koaličním partnerům co nabídnout. "Snažili jsme se nakombinovat zkušenost a energičnost a jsem přesvědčen, že lidé ocení tento mix. Na kraji je mnoho rozděláno a je třeba věci dotáhnout. Mnoho nového je také připraveno. Kontinuální vedení kraje zaručí dotažení opravdové transformace regionu a o tom by měli voliči na podzim rozhodnout," okomentoval kandidátku poslanec Jan Kuchař.

Mezi body kampaně Starostové a nezávislí zařadili klíčové oblasti pro rozvoj Karlovarského kraje, tedy zdravotnictví, infrastrukturu, sociální péči či vzdělávání. V těchto oblastech se se podle nich nynější vedení kraje velmi intenzivně angažuje a dosáhlo velikého posunu.

"Vstupujeme do kampaně s obhajobou naší čtyřleté práce, kdy se nemáme za co stydět jak v oblasti zdravotnictví, dopravy, sociálních věcí, vzdělávání, transformace regionu a dalších oblastí. Říkáme si o mandát v intenzivní aktivitě pokračovat, protože jedno období je velmi krátké na dokončení všech započatých projektů. Těší nás, že velmi pozitivní zpětnou vazbu ke směřování kraje v posledních čtyřech letech máme jak z evropských či národních institucí, tak ze soukromého sektoru a občanské společnosti. To je pro nás silnou motivací pokračovat dále," uvedl současný hejtman Petr Kulhánek.

Z úspěšných projektů, které se zrealizovaly během nynější vlády, zmínil leteckou linku z Karlových Varů do Tel Avivu, dotační programy pro lékaře, otevření zubní pohotovosti, podporu cestovního ruchu a sportovního života a mnoho dalších záležitostí.

"V rámci našeho předešlého působení chceme navázat na celou řadu úspěšných projektů a mnoho dalších plánujeme nastartovat. Osobně se věnuji regionálnímu rozvoji, jak v jeho širším pojetí, tak v jednotlivých mikro tématech. Chci zrealizovat kvalitní centrální veterinární péči/pohotovost, nastartovat mnohem výraznější zapojení kraje do podpory sportu a podporu start-up prostředí a projektů," doplnil Albert Tošovský z hnutí STAN.