Někde se už ale blýská na lepší časy. Například v Toužimi se díky Petrovi Ajšmanovi, aktivistovi, jak ho politici nazývají, který se pustil do boje s politiky, úředníky, i řediteli dopravního podniku a společností Integrované dopravy Karlovarského kraje (IDOK), podařilo do Toužimi vrátit školní linkový autobus, tak, jak jezdil do konce minulého roku. Občané ho podpořili, a proto podle něj mělo smysl za zmíněný linkový spoj bojovat. Díky podle něj patří i starostovi Krásného Údolí Martinovi Frankovi, který se také velmi výrazně zasadil o navrácení tohoto autobusového spojení.

Jinde ale zatím čekají. Že slib o nápravu krajští zastupitelé, především Jan Bureš (ODS), neuvolněný radní pro dopravu, dodrží, v to doufá Alice Kondelčíková (Nezávislí), starostka Stanovic. "Uvidíme, co nás čeká. U nás došlo k jedné změně, o které jsem nebyla informovaní ani já a lidé čekali na zastávce autobusu o 20 minut déle, než ukazoval vylepený jízdní řád. Na IDOKu změna sice byla, ale k nám na úřad nepřišla. Čekající důchodci tak neměli šanci si tyto změny zjistit," vylíčila potíže s dopravou stanovická starostka. Podle ní stížnosti ale stále přibývají a po jejích urgencích na kraji jí bylo přislíbeno, že změn se ve Stanovicích dočkají ve čtvrtek.

Kvůli Mistrovství světa žen v hokeji to mezi hejtmanem a ANO znovu jiskří

Kromě toho ale starostka řeší problémy s meteorology avizovanou ledovkou. "Právě jsem volala na Krajskou správu a údržbu silnic a žádala o výjimku, aby nám silnici prosolili. To ale odmítla Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO), což je pro nás fakt problém, protože pokud na silnici v tomto členitém terénu zůstane viset jedno či dvě auta, a autobus s řidičem, který se s novou trasou teprve seznamuje a neprojede, pak tady zůstaneme zavřeni všichni," zoufá si starostka. Poblíž Stanovic je totiž nádrž s pitnou vodou, proto je zde solení komunikací, stejně tak jako ve Slavkovském lese, zakázáno. Pomoc v nové nouzi ale podle starostky Kondelčíkové přislíbil radní Jan Bureš. "Sdělil mi, že se o výjimku ihned postará," děkuje mu za vstřícnost starostka.

Někde ale problémy s meziměstskou dopravu stále přetrvávají.

"Před týdnem jsem psala stížnost hejtmanovi Kulhánkovi. Cestuji každý den z Nejdku do Karlových Varů do práce a opačně. Už druhý týden jsou na lince stejné problémy. Nezaškolení řidiči neumí načíst karty do systému pouštějí lidi bez placení. Takže pořád mě osočují, že jezdím na špatnou kartu. Na Dopravním podniku mi byla karta IDOK potvrzena jako plně funkční. To se opakuje každý den už mě to fakt nebaví!" stěžuje si Jarmila Kopečková. Navzdory slibům jezdí podle ní stále malý autobus. "V 15.30, kdy jezdí nejvíce lidí, jsou tak namačkáni na sobě, jako dobytek. Mládež sedí po zemi. Zkoušel si někdo v tom pidibusu sednout nebo postavit? Děti politiků určitě takto nejezdí. Tohle se doopravdy nepovedlo! Proč kraj neudělá debatu s cestujícími, bojí se reakce lidí?" roztrpčeně se ptá Jarmila Kopečková.