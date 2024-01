Dlouhé roky, co je město Karlovy Vary vlastníkem Staré vodárny, řešilo, jak s tímto areálem naložit. Vznikla řada plánů a velkolepých záměrů, v rámci nichž se například počítalo i s tím, že objekty by mohly sloužit jako hotel pro návštěvníky KV Areny. Možné využití areálu bylo tématem nejedné odborné diskuse. To vše je pryč. Vedení města se nyní drží spíše skromných vizí, které by se měly začít už ale brzy realizovat. „Chceme co nejvíce muziky za málo peněz,“ vysvětluje náměstek primátorky Miroslav Vaněk.