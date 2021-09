Nyní se rekonstrukce národní kulturní památky nachází přibližně ve své polovině. Práce pokračují podle plánu, zatím stavebníci prostavěli více než 302 miliony korun včetně DPH. „Potvrzená dotace od Ministerstva kultury, která je zásadní součástí spolufinancování přestavby, může kraji ponížit podíl na rekonstrukci lázní. Ten původně dosahoval 539 milionů, nyní je to 492 milionů. V této částce už jsou zahrnuty i výdaje na druhou etapu včetně dodatečných prací. Ty vznikly například kvůli nalezeným historickým prvkům, které bylo třeba obnovit,“ uvedl krajský radní Patrik Pizinger (Místní).

Letos dostane celkem necelých 286 milionů korun, v roce 2022 a 2023 to bude vždy 50 milionů korun. Karlovarský kraj díky tomu může ponížit svůj podíl na financování akce.

