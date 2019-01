Karlovy Vary – Čtvrt miliardy korun místo původně přislíbených 100 milionů korun.

Císařské lázně. | Foto: Ilustrační foto

Takovou částku poskytne ministerstvo financí na rekonstrukci karlovarských Císařských lázní. Peníze z „financí“ poputují ministerstvu kultury.

Díky navýšení částky se tak může vyřešit kompletní financování nákladné a mnoho let slibované rekonstrukce národní kulturní památky Císařské lázně. Na té se bude podílet Karlovarský kraj, město Karlovy Vary a stát.

Navýšení peněz na opravu budovy je výsledkem jednání hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové s ministrem financí Ivanem Pilným a ministrem kultury Danielem Hermanem.

Rekonstrukce národní kulturní památky by měla přijít na 550 milionů korun. Karlovarský kraj počítá v rozpočtovém výhledu s 200 miliony korun, Karlovy Vary mají připraveno asi 100 milionů. Zbytek by přidal stát, který původně slíbil 100 milionů. To by ale celkové náklady nepokrylo.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová se proto pustila do dalšího kola jednání o navýšení částky.

„Podařilo se nám domluvit, že by ministerstvo financí skutečně mělo dát ministerstvu kultury 250 milionů, které budou vázány na rekonstrukci Císařských lázní. Oprava této výjimečné národní kulturní památky se slibuje více jak 10 let a byli bychom rádi, aby se konečně od řečí přešlo k činům. Ještě ale musíme dořešit, jestli nejde z hlediska financování opravy o veřejnou podporu, protože část památky může být v budoucnu využita i komerčně,“ vysvětlila hejtmanka.

Karlovarský kraj by chtěl práce na opravě památky zahájit během příštího roku, po ukončení Mezinárodního filmového festivalu v krajském městě, protože v té době probíhají v Císařských lázních festivalové akce. Do té doby bude chtít také napravit situaci ohledně nedokončeného výběrového řízení na zhotovitele stavby a rozhodnout o účelném dispozičním uspořádání památky.