Do poměrně velkého technického i organizačního problému se dostal Krajský úřad Karlovarského kraje kvůli povinnému testování zaměstnanců, které nařídil stát ve velkých podnicích. Potvrdil to karlovarský hejtman Petr Kulhánek. Nicméně ale uklidnil, že se úřadu podařilo zakoupit testovací sady, a všichni úředníci tak splní podmínku testování.

„Premiér říká, že každý občan má nárok na testování a nemůže být odmítnut. Skutečnost je ovšem taková, že kvůli velké poptávce zahlcují firmy kapacity v testovacích centrech. Testování by přitom mělo být věcí státu a ne krajů. To je případ i testování zaměstnanců samospráv. Byli jsme při tom, že stát dodá testovací sady všem úřadům. Ty budou ale dodány jen do úřadů státní správy, zbytek úřadů už stát neřeší. Nepřijde mi to férové,“ konstatoval hejtman Kulhánek.

Jak dodal, ředitelce krajského úřadu se ovšem objednávka testů podařila, a tak mohou být krajští úředníci také otestováni. „Od 17. března může do budovy úřadu vstoupit jen takový zaměstnanec, který bude mít negativní test,“ upozornil karlovarský hejtman.

Deník minulý týden už informoval, že velkosklady rychlotestů nezvládají objednávky, a ty se tak staly v podstatě nedostatkovým zbožím. „Pan ministr Havlíček uvedl, že na trhu je v současnosti asi milion testů k dispozici,“ dodal.

Podle krajské mluvčí Jany Pavlíkové má úřad ještě další možnost. „Dostali jsme aktuálně nabídku od jedné zdravotnické firmy, že by celé testování našich zaměstnanců obstarala. Postarala by se tedy o jeho zadministrování, zařídila by samotné testování i následnou likvidaci nebezpečného materiálu. Tuto nabídku, která je zdarma, zvažujeme,“ informovala mluvčí úřadu.

Testování se dočkají také zaměstnanci karlovarského magistrátu. „Nakoupili jsme asi tisícovku testů, snad někde v Teplicích. Nejpozději v pondělí s testováním začneme,“ doplnila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Po své linii si jedou příspěvkové organizace města, které spadají do povinného testování. Například Dopravní podnik Karlovy Vary podle jeho jednatele Lukáše Siřínka si včas dokázal zajistit testovací sady pro všech svých 237 zaměstnanců.