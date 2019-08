Sokolov – Rok a půl. Tak dlouho bude zavřená lávka přes řeku Ohři, jež je jedinou bezpečnou spojnicí pro pěší z města do Jižního lomu.

Krejcarová lávka | Foto: Deník / Roman Cichocki

Stavaři začnou bourat starou Krejcarovou lávku, která je v havarijním stavu, a poté postaví novou za 58 milionů korun a platit to bude stát. „Stavaři přebírají 13. srpna staveniště. Po nové lávce se projdeme nejdéle do 18 měsíců od zahájení stavby. Nová, ocelová konstrukce přetne říční koryto řeky Ohře v místě současné betonové mostní konstrukce, která už vykazuje závažné stavební poruchy a bude celá odstraněna,“ uvedl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Příjezdová komunikace na staveniště lávky povede z pravého břehu řeky přes Jižní lom. S intenzivnější stavební činností lze počítat od počátku září. Do Jižního lomu bude přístup přes most na Kraslické ulici, z nějž je třeba sejít dolů a vydat se podél loděnice Dronte. Bude třeba zvýšené pozornosti, protože po obdobné trase se budou pohybovat nákladní automobily mířící na staveniště.