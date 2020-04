Ani koronavirová krize nezastavila zahájenou výstavbu nové lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách. Ta začala právě v den, kdy vláda vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav.

Novou lávku začal budovat kraj těsně před vyhlášením nouzového stavu, 12. března. Stavba pokračuje i v době koronaviru. | Foto: KÚKK

Nový most v oblíbeném výletním místě doplní současnou dřevěnou lávku – takzvaný houpací most (na snímku), která už není v dobrém stavu. Nově vybudovaná konstrukce bude sloužit i pro potřeby složek integrovaného záchranného systému. Stavba má být hotova do konce listopadu 2020.