Teď už jen dodělat prostor před horním vlakovým nádražím v Karlových Varech a je hotovo. Správa železniční dopravní cesty dokončila modernizaci železniční stanice, která trvala několik let.

Nová výpravní budova slouží cestujícím už od roku 2017, nyní k ní přibylo nástupiště, nový podchod a výtahy. Úprav se dočkal železniční svršek a spodek, trakční vedení i zabezpečovací zařízení. „Karlovy Vary jsou díky lázeňství a blízkosti hranic oblíbeným cílem českých i zahraničních turistů. Jsem moc rád, že první dojem na cestující udělá železniční stanice, která odpovídá standardům jednadvacátého století,“ řekl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda. „Vlakové nádraží bylo dlouhá léta strašákem města. Teď lázně dostaly důstojnou pomyslnou bránu. Pevně věřím, že i tato brána přiláká nejen do města, ale do našeho kraje více návštěvníků,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

S přestavbou je spokojená také primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová. „Naše nádraží bylo jedno z nejvíce kritizovaných v České republice. Když se teď tady rozhlédnu, tak jsem moc ráda, že se podařilo zachovat část litinového nástupiště, které i nadále bude sloužit cestujícím,“ řekla. Litinové nástupiště, které v současnosti zakrývá třetí kolej u prvního nástupiště, bylo v Karlových Varech postavené roku 1891.

Na nádraží jsou také novinky, které běžní cestující neuvidí. „Jsou to především technologie k dálkovému řízení železniční dopravy a odbavení vlaků. Z Karlových Varů se řídí doprava až do Klášterce. Lidé také neuvidí vše, co je pod zemí, a tam jsme toho museli udělat opravdu hodně,“ konstatoval hlavní inženýr stavby Milan Bláha.