KarlovyVary - Velký jeřáb dorazil v úterý do Doubí v Karlových Varech. Pomáhá tam se stavbou nového mostu, konkrétně s instalací mostních nosníků.

Kvůli tomu je až do dneška dočasně omezen provoz v přilehlé Studentské ulici. Samotný jeřáb by nedokázal na tak velkou dálku udržet rovnováhu, a tak mu musely být přidána velká závaží, aby se nepřevážil. Stavba doznala za poslední dobu značného posunu, nejdůležitější část přemostění je již hotová. Původní most byl zbourán letos jaře kvůli havarijnímu stavu, ten nový má být uveden do provozu už 15. prosince.