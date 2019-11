Stovky milionů korun budou muset karlovarští radní investovat do oprav mostů, propustek a lávek v celém městě.

DVORSKÝ MOST je v havarijním stavu a do dvou let bude odstraněn. Město si tak od dopravních komplikací kvůli uzavřeným mostům neoddychne. Foto: Deník/Jana Kopecká | Foto: Deník / Jana Kopecká

Kde začít, kam dřív skočit a hlavně kde na to vzít, tak zjednodušeně popisuje současnou situaci v Karlových Varech náměstek primátorky Petr Bursík. „V období let 2010 až 2019 bylo do oprav mostů, lávek a propustek investováno z rozpočtu města pouhých 3,5 milionu korun,z čehož my jsme v roce 2019 utratili milion,“ rekapituluje situaci náměstek. Do Dvorského mostu, který je v kritickém stavu, podle náměstka neinvestovalo předešlé vedení města ani korunu.