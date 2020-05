Ještě letos v listopadu by se mohlo začít s výstavbou nového Dvorského mostu. Nahradí ten současný, který je v takovém stavu, že ho není možné opravit. Demontáž současného včetně stavby nového by podle náměstka primátorky Petra Bursíka měla trvat patnáct měsíců.

„Už za sebou máme výběrové řízení na správce stavby. Město v tomto případě půjde stejnou cestou jako u Doubského mostu. Zvolí rychlejší formu výstavby, která je možná v rámci procesu Žlutý fidic,“ uvedl Bursík. Náklady na Dvorský most jsou bez DPH odhadovány na 90 milionů korun.

Než se město pustí do řešení Dvorského mostu, musí být v pořádku ten sousední – Kpt. Jaroše. Sice ho město nechalo v roce 2017 opravit, ale zhotovitel Stavby mostů Praha neprovedl práce správně, most se vyklenul opačným směrem. Dokonce hrozilo, že půjde k zemi. Zatěžkávací zkouška, která se konala před několika dny, dopadla ale dobře. Firma tak v rámci reklamací most Kpt. Jaroše znova opraví. „V úterý jsme dostali už závěry zatěžkávací zkoušky v oficiální tištěné podobě. Zhotovitel při ní chce spolupracovat s Českým vysokým učením technickým. Společně navrhnou statické zajištění mostové konstrukce,“ dodal Bursík. Most má být opraven do konce září.