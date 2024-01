Hraniční přechody Boží Dar - Oberwiesenthal a Potůčky - Johanngeorgenstadt byly 9. ledna brzy ráno kvůli protestům německých farmářů znovu neprůjezdné. Po půl osmé ale protestující zemědělci přechody odblokovali a ustoupili zpět do Německa.

Němečtí farmáři stávkují | Video: Cichocki Roman

"Boží Dar i Potůčky jsou nyní zcela průjezdné," uvedl po osmé hodině ranní mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva. Česká policie situaci na hranicích monitoruje. Policejní hlídky jsou podle mluvčího připravené v případě potřeby opět pomáhat řidičům a navádět je na objízdné trasy.

Demonstrace německých farmářů zablokovala hraniční přechod na Božím Daru už v pondělí, blokáda trvala zhruba tři hodiny. Stávka zkomplikovala i situaci na hraničním přechodu v Kraslicích, který byl však průjezdný už 8. ledna. Farmáři chtějí protestovat do 15. ledna. Německá vláda kvůli rozpočtové krizi a nezbytnosti šetřit chtěla původně skončit s podporou dieselu pro zemědělce a s daňovým osvobozením zemědělských vozidel. Následně částečně ustoupila a v pondělí schválila zachování daňového zvýhodnění, podporu dieselu chce ale postupně do roku 2026 zastavit. Zemědělci to odmítají.