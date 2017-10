Stávka: Lékaři i lékárníci protestují

Karlovarský kraj - V Karlovarském kraji chybí mladí lékaři, kteří by měli zájem o praktické lékařství. A stát i té hrstce, která léčí, hází klacky pod nohy. Proto se dnes zvedla vlna odporu ve stávce proti EET a elektronickým receptům.

Do protestní stávky proti elektronickým receptům se zapojil také praktický lékař Jan Jedelský z Hroznětína. „Budu stávkovat celý den. Musím zavřít ordinaci. Využiji stávky a poběžím na poštu, kde si vyřídím certifikáty. Počítám, že mi to zabere celé dopoledne. Což znamená, že se jeden den nemůžu věnovat svým pacientům, abych nemusel zavřít ordinaci napořád,“ řekl ke stávce Jedelský.

Údajné ulehčení tak spíš způsobuje vrásky na čele lékařům i lékárníkům, kteří v EET a elektronických receptech vidí jen komplikace a navýšení nákladů na provoz. „Náklady na pořízení elektronické čtečky se u mě vyšplhají na desetitisíce. Co mám ale dělat, pokud nechci 1. ledna zavřít? A přesto nemám garanci, že i když vše oběhám, tak budu moci od ledna vystavovat recepty. Je dost možné, že to nebude fungovat,“ dodal Jedelský.

K dnešní stávce se přidala i lékárna Koruna v Ostrově. „Naše lékárny budou stávkovat. Dokonce jsme vyzvali i ostatní lékárny. Budeme stávkovat půl hodiny, od 10:30 do 11:00,“ uvedl lékárník Petr Czönyi a dodal, že už pět let do lékárnictví nepřibyly žádné peníze. Stále klesá marže a snižují se úhrady. Do toho všeho ještě výrobci léků snižují ceny a pokladny lékáren pomalu vysychají. „Od doby, co zrušili třicetikorunový poplatek, všem kompenzovali finanční ztráty, jen lékárny dostaly v minulých letech 12 a letos 13 korun. Elektronické recepty nám zvýší náklady, ale do lékárnické péče nepřijde ani koruna navíc,“ posteskl si Czönyi. K lékárně Koruna patří ještě lékárna Orion v Nejdku. Dnešní stávka by měla pomoci zviditelnit problémy lékáren. „Stávka je jeden z kroků, jak na sebe chceme upozornit. Náklady na pořízení čteček se u našich lékáren vyšplhají až na 30 000 korun,“ dodal lékárník. Zvyšující se nároky kladou stále větší požadavky na vybavení lékáren, ale samotní zaměstnanci žádné vyšší ohodnocení své práce reálně nevidí.





Svou ordinaci ve středu zavře také Silvia Šuba, praktická lékařka pro děti a dorost z Chebu. „Nevadí mi elektronizace ve zdravotnictví, ale vadí mi, že to bude povinnost pod hrozbou vysokých sankcí. Největší obavy mám z e-receptu. Zde se obávám, že slibované zjednodušení práce bude spíše zdržování až nefunkčnost. Také mě vyčerpává přetěžování administrativou,“ vysvětluje lékařka. Nesouhlasí ani se zrušením oboru praktický lékař pro děti a dorost, který úspěšně vzdělával nové mladé lékaře pro primární péči o děti. Plně se proto ztotožňuje s oficiálním stanoviskem Sdružení praktických lékařů, podle kterého sice ministerstvo opakovaně deklaruje podporu primární péči, reálným důsledkem jeho činnosti je v řadě oblastí ukončení činnosti ordinací praktických lékařů. Pokud se celkový přístup státu k ambulantním lékařům nezmění, bude ohrožena dostupnost péče pro stále větší skupinu obyvatel.



Dveře pacientkám dneska nezavře například gynekologická ordinace Aleny Kotrbové v Sokolově. „Máme objednané pacientky tři týdny dopředu. Bylo by to pro ně často velmi komplikované a myslím si, že i dost nefér vůči nim. Nechci si brát pacientky jako rukojmí. Navíc nejsem přesvědčená, že stávka je to nejlepší řešení,“ uvedla lékařka. To ovšem v žádném případě neznamená, že s požadavky Sdružení praktických lékařů nesouhlasí. „Souhlasím se vším, co lékaři požadují. Budeme sice ordinovat, ale na dveře pověsíme ceduli, že se stávkou souhlasíme a podporujeme ji. Možná si na ministerstvu neuvědomují, že těmi chystanými změnami otráví spoustu lidí, kteří něco umí. A zkomplikují život pacientům,“ dodala.