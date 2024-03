Chystáte-li se vlakem k našim západním sousedům, pak se připravte na problémy. V Německu dojde k další stávce na železnici.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/DPA

Odborový svaz strojvedoucích GDL u dopravce Deutsche Bahn AG vyhlásil po krátké době další stávku, která začne ve čtvrtek 7. března ve dvě hodiny ráno a bude trvat 35 hodin. Jak Deníku potvrdil mluvčí Českých drah Filip Medelský, aktuálně čeští a němečtí dopravci vyjednávají, jak situaci vyřešit, aby se mohlo cestovat z jednoho státu do druhého. I když se bude ještě jednat, jisté je, že se omezení dotkne spojů jezdících přes západní Čechy.

„Předpokládám, že ještě během dneška či nejpozději zítra dopoledne bude jasno,“ řekl Deníku v úterý Medelský s tím, že ČD mají vizi, jak situaci řešit, bude ale samozřejmě záležet i na druhé straně.

„Očekáváme, že to bude podobné jako u čtyř předchozích stávek. Takže bavíme-li se o Plzeňském kraji, tak největší dopad bude mít stávka na Bavorský expres z Prahy do Mnichova. Tam se s dopravcem pokusíme udělat model jako posledně, to znamená, že cestující se do Mnichova dostanou, nicméně budou muset po část trasy využít autobusovou dopravu,“ nastínil Medelský. Při minulé stávce končily vlaky jedoucí z Prahy už v Domažlicích.

„V Karlovarském kraji očekáváme omezení u spěšných vlaků mezi Chebem a bavorským Marktredwitzem,“ doplnil Medelský s tím, že další omezení se dá očekávat i u vlaků EC Praha – Berlin – Hamburg / Kiel / Flensburg. I zde vše bude otázkou jednání, nicméně ČD předpokládají dopady na provoz nočních vlaků už v noci ze 6. na 7. března.

„Prosíme cestující, aby sledovali aktuální informace a plánovali své cesty s přihlédnutím k těmto změnám. Informace pravidelně aktualizujeme na www.cd.cz/omezeniprovozu a v aplikaci Můj vlak,“ uzavřel Medelský.

Stávka by měla skončit v pátek 8. března ve 13 hodin.