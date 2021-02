Stezka na Kozodoj: Nádherný kout přírody na dosah

/FOTOGALERIE/ Cesta na farmu Kozodoj patří k jedněm nejkrásnějším místům, co může okolí Karlových Varů nabídnout. Je jedno, za jakého ročního období se sem návštěvník vydá, vždy to stojí za to. Třeba i teď, kdy pomalu ustupuje sníh.

Cesta na farmu Kozodoj patří k jedněm nejkrásnějším místům, co může okolí Karlových Varů nabídnout. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Říčka Teplá, vodopád u malé vodní elektrárny, dva rybníky, které ještě stále pokrývá led, ale i zvířata dělají tento kout právem výjimečným.