„Setkání, kterého se letos účastnilo zhruba pět set hostů, začalo pátečním uvítacím plesem v hotelu Imperial. Následovaly sobotní dostihy a večerní reprezentativní bál v Grandhotelu Pupp. Na neděli pak byla připravena dopolední mše v kostele Maří Magdalény a setkání uzavřel maškarní bál ve stylu padesátých let,“ uvedla koordinátorka setkání Alena Wendlerová.

Hlavní pořadatel Oron Michael Kalkert se letos musel obejít bez finanční podpory města Karlovy Vary. To místo peněz šlechticům věnovalo několik darů, jako například hlavní cenu do soutěže o nejhezčí klobouk, která se tradičně konala v rámci sobotních dostihů. Vítězce soutěže o nejelegantnější klobouk pak cenu předala osobně primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová. „Jsem ráda, že vás opět můžeme v Karlových Varech přivítat,“ pozdravila primátorka hosty a slíbila, že setkání šlechty je akcí, kterou město chce do budoucna opět podporovat.

Nemilým překvapením byly pro šlechtice uzavřené sázkové terminály. Společnost provozující dostihové sázky údajně nemá licenci. „Je to nepochopitelné, sázky prostě k dostihům patří,“ poznamenal smutně Kalkert, kterému bylo vloni v Karlových Varech uděleno čestné občanství.

Vedle soutěže o nejhezčí klobouk se na dostihovém závodišti konal i tradiční závod mladých šlechticů na dřevěných konících a k vidění bylo i šest rovinových dostihů.