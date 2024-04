Přimět absolventy lékařských fakult pocházející z Karlovarského kraje, aby se po studiu vrátili zpět do regionu a poskytovali v něm potřebnou lékařskou péči, je cílem vyhlašovaného stipendijního programu, který je zaměřen na studenty oborů všeobecného a zubního lékařství. Rada Karlovarského kraje schválila v pondělí 8. dubna rozdělení podpory mezi 40 žadatelů v celkové výši 6 milionů korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Andrea Zahradníková

„Jedná se o dotační program, prostřednictvím něhož se snažíme řešit problematiku nedostatku lékařů v kraji. Zájem o získání stipendia je ze strany studentů veliký, což je příslibem toho, že v budoucnu posílíme kapacity v oboru všeobecného i zubního lékařství. Ze 40 žádostí, které na úřadě evidujeme, 29 studentů žádalo o podporu opakovaně a zbylých 11 poprvé. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150 tisíc korun,“ upřesnil radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Studenti, kterým bude stipendium vyplaceno, se zavazují k tomu, že po úspěšném dokončení školy začnou do tří let pracovat jako lékaři v Karlovarském kraji. Je pak zcela na nich, jestli to bude v některém ze zdravotnických zařízení při úvazku, jenž v souhrnu činí plný pracovní úvazek, anebo budou podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná s ordinační dobou v rozsahu minimálně 30 hodin týdně. Čím déle finanční podporu čerpali, tím více se zvyšuje délka jejich závazku. V případě, že nedodrží podmínky dotačního titulu, budou muset vyplacené prostředky, případně jejich poměrnou část, vrátit.

Celkově Karlovarský kraj vyplácí v rámci celé České republiky jedny z nejvyšších příspěvků zdravotníkům a nabízí nejširší a nejucelenější okruh podpory pro studenty medicíny, začínající lékaře i ty s mnohaletou praxí. Kompletní přehled poskytovaných benefitů najdou zájemci na webu Lékaři Karlovarského kraje.