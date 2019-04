Boží Dar – Po dlouhých osmi měsících se bude široká veřejnost moci znovu seznámit s podzemím unikátní historické štoly Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru.

ŠTOLA JOHANNES. Od soboty může veřejnost opět na prohlídky. | Foto: Foto: Milan Korba

Ta se opět otevírá tuto sobotu 27. dubna. „Od tohoto dne začnou pravidelné prohlídky štoly, které se budou konat každý den do 15. srpna. Po zimní přestávce tak bude zpřístupněna část jednoho z nejpozoruhodnějších rudních revírů v České republice, skarnového revíru Zlatý Kopec – Kaff,“ uvedl Marek Smitka z božídarského infocentra. Návštěvníci se můžou do podzemí vydat na základní nebo na velkou naučnou trasu.Vlastní štola Johannes se nachází necelých osm kilometrů od známého střediska turistiky a sportu, města Boží Dar. Už od dvacátých let 16. století se zde dobývaly rudy cínu, železa, mědi a později i zinku. „Toto území bylo prohlášeno v rámci krajinné památkové zóny za chráněnou kulturní památku České republiky a tvoří významnou součást společné česko-německé nominace „Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO,“ upozornil Marek Smitka.