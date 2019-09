„V rozpočtu jsme počítali s menšími výnosy a také s tím, že utratíme zhruba o patnáct milionů korun více, než se skutečně stalo,“ vysvětluje místostarosta města Marek Poledníček s tím, že zmiňované výdaje jsou na chod města. Dalším velmi podstatným faktorem ovlivňujícím kladné hospodaření města jsou investiční akce, za které se ale radní příliš nechválí.

„Musíme přiznat, že investice trochu pokulhávají za očekáváním. Máme druhé pololetí na to, abychom časovou ztrátu dohnali,“ pokračuje místostarosta. V prvním pololetí tak město Ostrov přijalo téměř 318 milionů korun a vydalo necelých 183 milionů korun.

„Asi největší akcí, která je v současné době v časovém skluzu, je rekonstrukce domu kultury. Je komplikovaná hlavně kvůli památkové ochraně objektu,“ vysvětluje Marek Poledníček. Dodává, že v domě kultury začala výměna oken, která se ale bohužel nestihne v plánovaném rozsahu, neboť trvalo dlouhou dobu, než byla nová okna památkáři schválena a poté vyrobena. Nyní už se ale montují.

„Bohužel ale stavební práce musíme zanedlouho zastavit, protože nás čeká naše nejprestižnější akce, kterou je Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana,“ pokračuje místostarosta.

Připouští, že v letošním roce neproběhne ani zkouška opravy fasády domu kultury, kterou rovněž budou sledovat památkáři. Jisté ale je, že neutracené peníze nebude město nikam investovat, ale rozdělí je na investice pro příští rok a zbytek převede do takzvaného rezervního fondu, který vedení města bedlivě střeží.

„Opravdu nechceme zbytečně utrácet, a co můžeme, ušetříme. Na druhou stranu ale musíme být aktivnější v investiční politice, a pokud si něco naplánujeme a máme připravené finance, musíme to zrealizovat. A to je úkol pro letošní druhé pololetí,“ zdůrazňuje Marek Poledníček.