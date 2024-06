A to, i když ani dva měsíce od skončení voleb v roce 2020 nebylo jasné, zda se nově vznikající koalice složená z hnutí STAN s TOP 09, Pirátů, Místních, Volby pro kraj a SNK1 na vládnutí dohodne. Vše změnil až postoj ODS a KDU-ČSL, jejichž čtyři zastupitelé se koncem prosince přidali ke koaličním 21 zastupitelům a nově vzniklé uskupení aspirující na vedení kraje tak disponovalo pohodlnou většinou ve 45členném krajském zastupitelstvu. Hejtmanem byl pak zvolen Petr Kulhánek (KOA, STAN).

V letošních krajských volbách, které se konají 20. a 21. září, budou voliči své zástupce do krajského parlamentu vybírat z tradičních stran a hnutí, ale i nových politických uskupení. A také se leckde mění lídři kandidátek.

Občanští demokraté jdou letos do krajských voleb samostatně, tedy bez KDU-ČSL. Lídrem ODS bude Jiří Vaněček. Rozhodl o tom regionální sněm, který se konal už vloni 21. listopadu. Jiřímu Vaněčkovi je 50 let, pracuje jako obchodní ředitel makléřské pojišťovací společnosti a od roku 2022 je karlovarským zastupitelem. Od roku 2012 je předsedou ODS v Karlovarském kraji a od roku 2010 současně předsedou ODS v místním sdružení v Karlových Varech.

Lídrem Starostů a nezávislých byl do krajských voleb zvolen Petr Kulhánek. I Starostové si pospíšili, krajský sněm v primárních volbách o Kulhánkově kandidatuře tajnou volbou rozhodl také loni v říjnu. Současný hejtman a bývalý primátor Karlových Varů vyhrál volbu proti Janu Kuchařovi, a to poměrem hlasů 31:19. „Děkuji za důvěru a silný mandát pro vedení kandidátky STAN do krajských voleb. Je to závazek, který budu naplňovat s maximálním úsilí a energií,“ uvedl k nominaci Petr Kulhánek.

Lídrem TOP09 do letošních krajských voleb je Lukáš Otys, krajský předseda této strany. V minulých krajských volbách kandidovala Topka společně se STAN a nezávislými s KOA, VPM Cheb a KDU-ČSL. Tato koalice je už ale minulostí, a zda se TOP09 letos skutečně stane volebním solitérem, o tom rozhodnou jednání s ODS. "Jednáme o tom, že bychom do voleb šli spolu. Uvidíme. Rozhodnutí by mělo padnout do čtrnácti dnů, nejpozději do konce června," uvedl Lukáš Otys.

Lídrem pirátské kandidátky do krajských voleb 2024 v Karlovarském kraji bude současná krajská zastupitelka Markéta Monsportová. „V roce 2020 jsem šla do voleb s heslem „Náš západ není Zapadákov!“ Od té doby se hodně věcí v našem regionu začalo pomalu zlepšovat, ale dle průzkumů si stále velká část obyvatel myslí, že jsme na tom špatně. To i přesto, že oficiální data ukazují opak. V Karlovarském kraji si nevěříme a získání sebedůvěry a nastartování pozitivních změn není práce pro jedno volební období," uvedla k nominaci Markéta Monsportová. Velkou výzvou je podle ní posílení atraktivity regionu jako takového. Na podpoře kulturního a kreativního průmyslu pracuje již nyní. Z pozice uvolněné zastupitelky Karlovarského kraje iniciovala vznik projektu Agentura 4K pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje.

Hnutí ANO zatím lídra do letošních krajských voleb nezveřejnilo. "V našem kraji se konal v polovině dubna krajský sněm, takže kandidátku po schválení celostátním výborem hned představíme," uvedla Jana Mračková Vildumetzová, krajská předsedkyně ANO, poslankyně Parlamentu ČR a krajská zastupitelka. Zdůraznila ale, že ANO má už rok sestavenou krajskou stínovou vládu, jíž je předsedkyní. "Máme rozdělené oblasti a připravujeme se na to, abychom po volbách, v případě úspěchu, mohli okamžitě pokračovat. Na denní bázi řešíme problémy v krajském zdravotnictví, školství, dopravě, snažili jsme se za lidi bojovat, když jim zavírali pobočky pošt, jednáme s policisty a hasiči, kteří nemají dostatek prostředků, potkáváme se starosty. V tom bychom po volbách pokračovali dál. Co by ale přestalo, to by byla podpora zbytečných agentů nebo poklonkování stávající vládě, která na Karlovarský kraj úplně zapomněla," dodala Jana Mračková Vildumetzová.

Krajskou kandidátku politického hnutí Volba pro kraj (VOK) povede dlouholetý starosta Hroznětína Martin Maleček. „Troufnu si říci, že za dobu svého působení v regionální politice znám dokonale problémy obyvatel našeho města, nedalekého Krušnohoří i celého karlovarského regionu. Důležité je ale říci, že společně s kolegy máme i návrhy a nápady na řešení těchto problémů, což považujeme za velmi jasný vzkaz voličům,“ uvedl Martin Maleček.

Vedle zmíněných dvou lídrů bude na kandidátce hnutí Volba pro kraj řada dalších jmen. O hlasy voličů zabojuje starosta Rotavy Michal Červenka, radní pro školství z Chebu Štěpánka Černá, starosta Oloví Jiří Mikuláš nebo lékař Jiří Štefan. O post senátora se bude ucházet bývalý starosta a nynější místostarosta Sokolova Jan Picka. „Naše kandidátní listina bude složena ze zkušených regionálních politiků a především slušných lidí. Kandidáty opravdu pečlivě vybíráme a chceme voličům nabídnout pracovité lidi, kteří nejsou spojeni se žádnými skandály ani tradičními politickými stranami, které řada skandálů a nepříjemných kauz provází nebo provázela," doplňuje zakladatel hnutí Volba pro kraj.

Hnutí Místní, bývalé Hnutí za harmonických rozvoj obcí a měst (HNHRM) na kandidátce do letošních krajských voleb stále pracuje. "Postupně ji dopilováváme a během čtrnácti dnů bychom měli mít jasno," uvedl Patrik Pizinger, krajský radní a člen Místních. Předsedou tohoto hnutí je Josef Hora z Chodova.

To u lidovců už mají kandidátku do krajských voleb schválenou. Do krajských voleb jdou v koalici s hnutím Starostové našeho kraje (SNK1). Dohodu o společném postupu obě uskupení uzavřely v březnu. Lídry koalice jsou Olga Haláková za KDU-ČSL, současná krajská radní pro kulturu a památkovou péči, a za SNK1 je lídrem Eduard Frisch, starosta Sadova a krajský zastupitel. "Cílem naší koalice je získat podporu veřejnosti v krajských volbách, jako tomu bylo před čtyřmi lety," shodli se oba lídři.

Lídrem hnutí Srdcem pro Karlovarský kraj bude současná krajská zastupitelka Jitka Pokorná, bývalá starostka Nové Role. "Já osobně povedu kandidátku srdcem," uvedla. SOCDEM Jde do krajských voleb s lídrem Tomášem Svobodou.

Naopak SPD ještě lídra do krajských voleb nezvolilo. Podle Karly Maříkové, poslankyně Parlamentu ČR a krajské zastupitelky se na konečném znění kandidátky ještě pracuje.

Lídrem hnutí Vize pro Karlovarský kraj, která bude v krajských volbách také kandidovat, je Vít Hromádko, krajský radní pro oblast rozvoje venkova a zemědělství a starosta Hájku. Osobně to potvrdil Deníku. Před čtyřmi lety kandidoval do krajských voleb za hnutí SNK1. Název hnutí Vize pro Karlovarský kraj si od letošního ledna nechal zaregistrovat.