Volební podzim se blíží a kontury kandidátek dostávají lidské obrysy. Jako první zveřejnili lídra a prvních pět adeptů, kteří budou usilovat o přízeň voličů v letošních parlamentních volbách, Piráti a Starostové (STAN). Hned za nimi hnutí ANO.

Piráty a STAN povede poslanec

Jedničkou na kandidátce koalice Pirátů a STAN je současný poslanec Pirátů Petr Třešňák, v pětici je také starosta Františkových Lázní Jan Kuchař, památkář Vítězslav Adamec, historik Jiří Klsák a ekologická zemědělkyně Nikola Kassl. Piráti a STAN jdou do voleb se sloganem Vraťme zemi budoucnost a kromě celostátních témat se chtějí soustředit především na energetiku a transformaci ekonomiky, lázeňství a cestovní ruch, zdravotnictví, životní prostředí, kulturu, památky a venkov.

Náklady na kampaň odhadují do deseti milionů a na dotaz, zda čekají tvrdou a útočnou kampaň, kandidáti uvedli, že jsou na ni připraveni. Hlavním tématem lídra koalice Petra Třešňáka je zdravotnictví a s ním spojené i lázeňství. „O Karlovarský kraj se současná vláda často otírá jako o 'nejhorší kraj'. My se zasadíme, aby všechny regiony v republice měly rovné příležitosti i dostupnost zdravotní péče. A v zájmu bezpečí našich občanů se dobře připravíme na jakékoliv další vlny pandemie či obdobné hrozby. Zajistíme skutečně chytrý systém trasování, testovací kapacity, ale především dostatek personálu a technického vybavení ve zdravotnictví obecně. Digitalizací zdravotnictví pak usnadníme lidem přístup k péči. A rovněž uvolníme ruce lékařům od byrokracie, aby mohli svůj čas věnovat tomu nejdůležitějšímu – pacientům,“ zdůraznil Petr Třešňák. Zároveň se chce zasadit o navýšení úhrad do lázeňství, doladit smlouvy s Bavorskem a Saskem, aby kraj při jejich nabídce pomoci s nemocnými opravdu mohl převoz realizovat, a ne čekat na pokyn a souhlas vlády.

Podle Jana Kuchaře potřebuje ČR takovou vládu, která bude mít odvahu a vizi, kam zemi vést. „Takovou, která se nebude bát zjednodušit a zrychlit některé procesy. Jsme země, která má hodně chytrých hlav a nesmírný potenciál, ale bojíme se jej využít. Spojení Pirátů a Starostů v tomhle ohledu může celou zemi posunout o pořádný kus dopředu. Energie Pirátů a zkušenosti Starostů jsou tím správným receptem na nadcházející roky. Vždyť kdo je lepší na poli digitalizace, transparentnosti a v inovacích než Piráti? A kdo jiný má větší zkušenosti ze samosprávy než starostové, jejichž města patří v zemi k nejlépe hospodařícím subjektům?“ uvedl Jan Kuchař. Kritiku, že na kandidátce této koalice je málo žen, koalice Pirátů a STAN odmítá. „Máme ve svých řadách mnoho schopných žen a někdo se snaží touto kritikou vytvořit zástupný problém. Jde o dobře vyumělkované PR,“ uvedli kandidáti koalice Pirátů a STAN.

ANO v kraji vévodí ženy

Právě na nedostatek žen na kandidátce Pirátů a STAN upozorňuje hnutí ANO, které jde do voleb s lídryní Janou Mračkovou Vildumetzovou, bývalou hejtmankou a současnou poslankyní. Dvojkou na kandidátce je také současná poslankyně, lékařka záchranné služby Věra Procházková. Třetí místo patří starostce Sokolova Renatě Oulehlové. A všechny zdůrazňují, že ženy do politiky patří, kandidátka hnutí ANO v Karlovarském kraji je toho důkazem.

„Kandidátní listinu jsme sestavovali zodpovědně a rádi bychom navázali na dosavadní práci, zkušenost a také ženskost v politice. Hnutí ANO bude v Karlovarském kraji obhajovat tři poslanecké mandáty, což je velmi těžký úkol, a to zejména z důvodu změny volebního systému, který našemu kraji s největší pravděpodobností přinese méně poslanců než doposud,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová.

Čtyřku na kandidátce bude mít Martin Hurajčík z Mariánských Lázní, který v uplynulých letech zastával funkci náměstka hejtmana Karlovarského kraje a je krajským zastupitelem. První pětku uzavírá Josef Váňa, bývalý krajský radní, žokej a trenér dostihových koní. Navrženou kandidátku ANO musí ještě potvrdit a schválit celostátní výbor.

I KSČM vsadila na poslance

Přestože KSČM svůj volební program představí až v červenci, kandidátka je podle krajského předsedy Josefa Murča už dokončená. Jedničkou a lídrem KSČM do podzimních parlamentních voleb je bývalý poslanec Pavel Hojda z Chebu, hned za ním bude o přízeň voličů usilovat Jaroslav Souhrada z Kraslic. Na třetím místě je podnikatel Stanislav Květ z Chyše a ze čtvrtého místa bude za KSČM kandidovat Vladimír Zima ze Sokolova. První pětku uzavírá Eliška Stránská, starostka Dolního Žandova.

SPD kandidátku teprve odsouhlasí

Také SPD je připravena zasáhnout do letošních parlamentních voleb. Kandidátku ale musí podle současné poslankyně Karly Maříkové odsouhlasit ještě konference SPD.

Sociální demokraté nasadili starostu

Sociální demokraty povede do parlamentních voleb v kraji Tomáš Svoboda, starosta Kynšperka. Další kandidáty ale zatím ČSSD nezveřejnila. „Dali jsme to dohromady, ale kandidátka se obměňuje, protože někteří kandidáti se rozhodli odstoupit,“ uvedl lídr ČSSD Tomáš Svoboda.

Koalice SPOLU se chce představit společně

Také koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) zatím nic oficiálního sdělovat nebude. Podle všeho by lídrem měl být Jan Bureš (ODS), krajský radní a starosta Ostrova, dvojkou Lukáš Otys, krajský předseda TOP 09, a trojkou Oľga Haláková (KDU-ČSL), krajská radní pro kulturu. „Chceme náš volební program oficiálně představit s našimi třemi předsedy stran, kteří kvůli tomu přijedou do Karlovarského kraje. Termín ale zatím není stanoven, ten upřesníme,“ uvedla Oľga Haláková.

Trikolóra - Svobodní - Soukromníci staví profesora

Trikolóra bude do letošních parlamentních voleb kandidovat pod názvem Trikolóra - Svobodní – Soukromníci. A také už zveřejnila lídra a první pětku na kandidátce.

Jedničkou a lídrem tohoto uskupení za Karlovarský kraj bude Marcel Kučera, vysokoškolský profesor a zastupitel z Velkých Luh na Chebsku. Dvojkou je Petr Jurča, předseda sdružení Soukromníků za Karlovarský kraj. Třetí místo na kandidátce patří Petru Kráglovi, vedoucímu oddělení prevence kriminality Městské policie v Sokolově, a čtyřkou je Dobromil Přib z Karlových Varů, předseda Svobodných. První pětku uzavírá Petra Maříková z Karlových Varů.