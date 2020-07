Když se tam konala v roce 2015, bezpečnostní kamera zachytila neidentifikovatelný stín, jenž v pravidelných intervalech přechází sem a tam. Kamera byla nasměrována na stříbrnou pokladnici, která byla důležitým majetkem Františka Josefa Jindřicha Schlika. Hodně se tehdy hovořilo o tom, že na zdejším zámku straší.

Že lze v Ostrově na kameru zachytit ledacos, si je vědom i kameraman České televize Stanislav Hrubý. „Do té doby jsem ničemu takovému nevěřil,“ říká kameraman.

Stalo se to začátkem léta roku 1999. Bylo odpolednea on právě točil záběry na ostrovském hřbitově, když přišla bouřka. „Pracoval jsem tehdy jako kameraman ostrovské kabelovky a zpracovával jsem materiál pro reportáž o velkém počtu dětí, které zemřely po první světové válce. V té době se totiž přidával do jídla dětem pudr, aby se pokrm nastavil. Točil jsem na ostrovském hřbitově záběry náhrobků. Přišla ale bouřka a správce hřbitov zamkl. Chtěl jsem si udělat ještě nějaké záběry zvenku za zdí a namířil jsem kameru na kostel se sochou Ježíše v popředí, kde se nachází posypová loučka,“ vypráví kameraman.

Ze záběrů pořídil doma fotografii, která měla zvláštní scenérii i díky bouřce. Nejdřív si ničeho nevšiml. „Ta fotka se mi ale hodně líbila, a když jsem ji ukazoval lidem, všichni viděli to samé – postavu v kápi, která sedí na náhrobku. Nechtěl jsem tomu uvěřit a říkal, že to je jen hra stínů a světla,“ pokračuje.

Obrátil se tehdy na známého karlovarského historika Stanislava Burachoviče, o němž se ví, že má s nadpřirozenými entitami v regionu řadu zkušeností. „A on mi řekl: To je on. To je ten stejný duch, kterého jsem kdysi viděl na Chebském mostě v Karlových Varech,“ uvádí Stanislav Hrubý.

Duch se na snímku nachází na místě, kde stával neoznačený starý hrob. Od té doby ale prošel hřbitov úpravami, nyní tam jsou místo hrobu keře. „Bylo to asi v roce 2000. Archeolog Jiří Klsák tam tehdy našel kostru z nějakého zřejmě níže uloženého hrobu, přes kterou vedla zeď,“ vypráví Stanislav Hrubý. Fotografii s duchem použil pro svůj dokumentární film Ve znamení kruhu, který pojednával o kladných magických místech Karlovarska. „Poté, co jsem ho odvysílal, mě zastavil na ulici jeden úředník ostrovské radnice, že jeho paní poznala ve filmu to, co už dávno na ostrovském hřbitově viděla, a kvůli tomu tam od té doby nechodí. Popsala muže, který vypadal jako mnich a zjevil se jí u starých hrobů,“ dodává kameraman.

Podobnou zkušenost si odnesl také z poutního kostela ve Skocích, kdy na filmovém záznamu následně objevil dvě postavy pod schody, které vedou ke kostelu. O tajemných Skocích se v Deníku dočtete už tuto sobotu. (jako)