Karlovy Vary - Velitel strážníků: „Mladším generacím dnes chybí základní povinná vojenská služba"

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jakub Kopřiva

Podstav a nedostatek lidí. To už dlouho hlásí republiková policie, nově se k ní přidali i její karlovarští městští kolegové. Podle jejich velitele je velice znát konec povinné vojenské služby.

„Problém ani tak není v počtech kandidátů na strážníky jako v jejich výsledcích v přijímacích testech," vysvětlil velitel městské policie Marcel Vlasák. „Často se stane, že starší uchazeč o tuto práci strčí do kapsy mladšího. Je to hodně dáno dnešní dobou a tím, že mladším ročníkům chybí vojna. Na to si nestěžujeme jen my, ale i kolegové z ostatních složek integrovaného záchranného systému," dodal Vlasák. Mezi další hlavní aspekty patří i zmiňovaný nábor u republikové policie. Ten odebírá velkou část uchazečů o pozici strážníka.

V minulých letech karlovarští městští policisté uskutečňovali nábory maximálně třikrát za rok. „Letos jsme kvůli této situaci museli vypsat už čtyři," svěřil se velitel.

Strážníkům v současné době chybí šest kolegů. „Nechceme však někoho brát za každou cenu, jen abychom doplnili tabulky," upozorňuje potenciální uchazeče Vlasák.

A co zkoušky ke strážníkům obsahují? „Je to podobné jako u policie, jedná se tedy o psychické a fyzické testy," vysvětlil Vlasák s tím, že musí být samozřejmě splněny další podmínky, mezi které patří věk vyšší než 21 let, trestní rejstřík či středoškolské vzdělání a samozřejmě trestní bezúhonnost.

Zvyšovat počty strážníků v lázeňských ulicích se zatím nechystá. „Budeme rádi, pokud doplníme stav," uzavřel Vlasák.

Městská policie čerpala z důvodu personálního podstavu a požadavků na výkon přes 3000 přesčasových hodin, což značí 100procentní nárůst oproti roku 2013.

Fyzické testy

- kliky

- leh sedy

- sestava s tyčí

- člunkový běh

- běh na čas na jeden kilometr