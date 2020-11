Nouzový stav, v rámci něhož platí od minulého týdne i zákaz vycházení po 21. hodině, se týkái lidí bez domova. Jak se redakce Deníku v pátek na Sokolovské ulici v Rybářích na vlastní kůži přesvědčila, ne všichni to ale dodržují.

Velitel Městské policiev Karlových Varech Marcel Vlasák potvrzuje, že tito lidé mají problém dodržet nařízení. „Nemají kde bydlet, tak je to pochopitelné. Jsmek nim ovšem tolerantní, snažíme se být empatičtí. Nemůžeme je ihned pokutovat, že se pohybují venku, když je to zakázáno. Na druhou stranu nařízení platí i pro ně. Nemůžeme přece chtít po běžných lidech, aby omezení dodržovali a po bezdomovcích ne. Nemohou si zkrátka dělat, co chtějí,“ vysvětluje velitel Vlasák.

Podle něho část lidí bez domova využívá takzvané nízkoprahové služby, například v Armádě spásy. Zařízení ovšem nepřijme člověka, který je pod vlivem návykové látky či alkoholu, což ne všichni splňují.

„Snažíme se je upozornit, že nemohou běhat po městě. Pokud ale ve tři hodiny ráno vybírají popelnice a ještě u toho dělají rámus, tak prostě musíme zakročit. A rozhodně nebudeme tolerantní, pokud budou venku popíjet alkohol,“ konstatuje velitel strážníků.

A tak strážníci rozdali pokuty i bezdomovcům. Některým dokonce opakovaně. „A to i s vědomím, že pokuty u této skupiny lidí jsou těžko vymahatelné,“ přiznává Vlasák. Nejhorší situace je podle něho s lidmi bez domovav těchto dnech v centru města, v Rybářích či Vítězné ulici v Drahovicích.

Potvrzuje, že v druhé vlně pandemie přibývá pokut. Hříšníci ovšem nejsou bezdomovci, ale i mladí. „Jde jen o pár případů, kdy nám mladší ročníky běhají ve čtyři hodiny ráno po městě,“ uzavírá velitel s tím, že od začátku nynějšího nouzového stavu řešili už 61 porušení nařízení, rozdali 44 pokut. V 73 případech se ale snažili problém vyřešit domluvou. Průměrný věk těch, co se přestupků dopouštějí, je 40 let a ženy se na nich podílejí 19 procenty.