Karlovarští strážníci zachránili život ženě z Drahovic. Loni vyjížděli k podobným případům sedmkrát.

Karlovarský strážník. Ilustrační snímek. | Foto: Městská policie Karlovy Vary

Byla neděle 10. března, do půlnoci chybělo pouze dvacet minut, když na služební telefon Městské policie v Karlových Varech dorazila žádost záchranné služby o poskytnutí pomoci osobě. Hlídka strážníků oznámení přijala a vyjela do Drahovic, kde se nacházela ve vážném stavu starší žena.

"Před domem čekala dcera ženy, která strážníky nasměrovala do bytu, kde na zemi v předsíni ležela žena. První pomoc se jí snažil poskytnout zeť. Strážníci muže vystřídali, zahájili nepřímou srdeční masáž, za pomoci ambuvaku a také umělého dýchání připravili přístroj AED, který provedl měření a následně doporučil výboj. Poté strážníci opět pokračovali v nepřímé srdeční masáži a umělém dýchání, v pravidelných intervalech se střídali a to až do doby, kdy se u ženy podařilo znovu obnovit životní funkce. Záchranářům, kteří dorazili na místo během resuscitace, pomohla hlídka ženu uložit do evakuačních nosítek, snést a naložit do sanity," popisuje zásah mluvčí karlovarské městské policie Nikola Záhorová.

Podívejte se: Čtrnáct bagřích oblud se zakouslo do mostu nad D6. Už je po něm

Dodává, že se strážníkům opět potvrdilo, jak je opakované školení první pomoci důležité. V loňském roce vyjeli karlovarští strážníci na podobnou pomoc sedmkrát.