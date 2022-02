„První případ, který jsme řešili v pátek, byl ležící muž na chodníku v ulici Horova. S hlídkou nebyl schopen komunikovat, natož dýchnout do přístroje, třásl se a nebylo možné vyloučit podchlazení. Záchranáři ho převezli do nemocnice,“ uvedl velitel Marcel Vlasák. V sobotu po půl deváté večer ležel na stezce směrem k Tuhnické lávce další muž. „I on s hlídkou nekomunikoval, na podněty nereagoval a navíc začal zvracet. I jeho ošetřili záchranáři. Na Rozcestí U Koníčka pak po půlhodině řešili dalšího ležícího muže. Měl krvácející ránu na obličeji. I on si vyžadoval lékařské ošetření,“ doplnil.