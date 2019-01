Karlovy Vary – Odchyt psů a jejich umístění do útulku je běžnou prací městské policie.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Tentokrát je o pomoc požádala záchranná služba, která ošetřovala dvaaosmdesátiletou ženu, která se zranila při pádu. Měla s sebou na procházce ale psa, jehož před jejím převozem do nemocnice umístili strážníci do útulku. Po jejím návratu z nemocnice jí strážníci psa, nad rámec povinností, dopravili do místa bydliště. Rekonvalescence s přítelem po boku pro ni tak bude snazší.