Nástup podzimu nemají řidiči v oblibě už jen třeba kvůli špatné viditelnosti na silnicích, kde lze chodce snadno přehlédnout.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Proto strážníci vyrazili v uplynulých dnech do ulic, aby upozornili chodce na to, jak dobré je být v provozu viděn i v tmavém oblečení. „Platí to především o seniorech, kteří tmavé, nevýrazné barvy preferují. Řada z nich už naštěstí disponuje reflexními doplňky, nejčastěji páskami, které strážníci v rámci této a i jiných preventivně bezpečnostních akcí rozdávají,“ uvedl velitel karlovarské městské policie Marcel Vlasák. Jen v Karlových Varech rozdali strážníci 400 reflexních pásek.