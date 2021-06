Stávající sídlo karlovarské městské policie je nevyhovující hned z několika důvodů. O stěhování se mluví už dlouhé roky, ale nyní začíná mít konkrétní obrysy. Po předešlých komplikacích ohledně toho, že by strážníci měli mít svou služebnu ve velkém objektu společně se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS), přichází v současnosti v úvahu dvě lokality. "Jde o Okružní ulici a areál Kattenbecku v Západní ulici," informoval náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Na novém sídlu městské policie spolupracuje s vedení města i Kancelář architektury města. "Navrhla zmíněné lokality - v Okružní ulici by mělo jít o zcela novou budovu, v areálu Kattenbecku se nabízí stávající objekt školy," upřesnil Trtek s tím, že se předpokládá, že by na stávající adrese v Moskevské ulici zůstalo detašované pracoviště.

To nevyhovuje nejen kvůli vysokým energetickým nákladům, není ideální ale ani kvůli parkování řidičů, kteří potřebují na městské policii něco vyřídit. Právě kvůli špatné dopravní obslužnosti byla zavrhnuta i varianta, že by se strážníci mohli přestěhovat do ubytovny v Charkovské ulici, kterou chce město kupovat. Tato otázka by se měla řešit už na červnovém jednání zastupitelstva.

"Nám vyhovuje spíše navrhovaný areál Kattenbecku na Západní ulici, protože starorolská Okružní ulice není v centru města. Nabízí se, že bychom mohli využít objekt bývalé školy, který je v majetku města a v současné době se zde provozuje kočičí útulek. Ten ale zcela nevyhovuje našim potřebám. Než abychom se pouštěli do přestavby, která by byla velmi nákladná, jeví se jako výhodnější postavit spíše zcela nový objekt. Cílem je, aby se naplnila centrální úloha nového sídla - musí být dobře dopravně obslužné a vyhovovat našim předpokladům," vysvětlil velitel městské policie Marcel Vlasák. Zatím je předčasné podle něho hovořit o tom, zda se kvůli tomu bude škola bourat či ne. Jasné ale je, že město bude hledat vhodný dotační titul.

O společném sídle služebny IZS a strážníků se začalo hovořit už v roce 2011. Konkrétnější to bylo o sedm let později, kdy se začala připravovat studie na velké operační středisko, kde měla zázemí najít i hygiena či armáda. Karlovarský kraj začal intenzivně na této realizaci spolupracovat s městem Karlovy Vary a řešila se i různá směna pozemků. Zádrhel podle Vlasáka nastal v momentu, kdy se jednalo o možné dotaci. Tehdejší ministerstvo pro místní rozvoj, které ji mělo poskytnout, totiž odmítlo, že by v tomto objektu měla mít městská policie svou služebnu. Dotace by přicházela v úvahu jen za předpokladu, že by zde strážníci měli jen své operační středisko.