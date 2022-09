To se přesně stalo minulý týden pětašedesátileté ženě bez domova, jejíž zdravotní stav byl natolik vážný, že museli být na místo přivoláni zdravotníci záchranné služby. Přístup k ní byl ale poněkud komplikovaný, a tak musel být částečně porušen příbytek, v němž bydlí.

"Oznámení jsme přijali po sedmé hodině večer s tím, že jde o pomoc ženě bez domova. Paní nebylo dobře, a tak její přítel, který s ní v příbytku bydlí, poprosil kolemjdoucího, zda by mohl přivolat pomoc. Hlídka, která byla na místo vyslána, našla v dřevěném příbytku ležící ženu. Ta byla vyhublá, vyčerpaná a pravděpodobně dehydrovaná," informovala mluvčí městské policie Nikola Záhorová.

Kde se provizorní domov partnerů, který tvoří prkna, igelitová celta, ale koberce či zrcadlo, nachází, ovšem nechtěla prozradit. A to s ohledem na bezpečí obou lidí. Jde o lesy v okolí Karlových Varů.

"Žena byla sice při vědomí, ale se strážníky komunikovala velmi těžce a nesrozumitelně. Vzhledem k prostoru, ve kterém se nacházela, bylo zapotřebí přivolat další hlídku strážníků a také posádku záchranné služby, se kterou byl domluven postup a způsob vyproštění. Aby se záchranáři mohli totiž do příbytku dostat a mohli paní následně odtud odnést na nosítkách, museli odstranit za pomocí páčidla několik prken. Pak společnými silami pětašedesátiletou ženu položenou na záchranářské plachtě vynesli na nosítkách do sanity, která jí převezla do nemocnice," dodala mluvčí městské policie.