Karlovarsko - Náborový příspěvek nebo jízdní výhody. Tím lákají dopravci v kraji zájemce na pozice strojvedoucích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dimír Šťastný

Nedostatek strojvedoucích trápí železniční dopravce nejen v Karlovarském kraji. „Zhruba jeden rok trvá vyškolit plnohodnotného strojvedoucího. Tedy člověka, který může pracovat samostatně. Proto stále přijímáme uchazeče na tuto pozici. Už teď totiž musíme připravovat lidi, kteří nahradí ty současné, co půjdou za pár let do důchodu,“ říká vedoucí provozu lokomotivního depa Českých drah v Chebu Stanislav Novák.