Jedná se o dvojici suchých, vzrostlých stromů u silnice vedoucí k hraničnímu přechodu v Kraslicích na Sokolovsku. Z nich odpadávají větve a podle místních je jen zázrak, že ještě nebyl nikdo vážně zraněn.

„Chodíme kolem s dětmi takřka denně a vždy se bedlivě dívám, zda nehrozí pád nějaké větve, zvlášť když více fouká. Stromy jsou v místě, kudy denně projdou možná i stovky dětí, neboť jsou v místě, kudy chodíme na dětské hřiště, na pěší zónu nebo na zahradu,“ poukázala Hana Vimrová, matka dvou dětí z Kraslic.

Nebezpečné stromy stojí na soukromém pozemku, který vlastní vietnamská obchodnice, jež má hned vedle obchod. Ta byla už několikrát vyzvána, aby nechala stromy odstranit, což se ale dosud nestalo. „Jedná se o dlouholetý problém, který jsme s vlastníkem řešili mnohokrát. Vždy nám přislíbili, že stromy odstraní, avšak nestalo se tak,“ řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Nyní už to ale vypadá, že přece jen nebezpečné stromy od silnice zmizí. Krajská správa a údržba silnic, coby vlastník hlavní silnice, vyzvala majitelku, aby stromy odstranila nejpozději do konce dubna.

Pokud se tak nestane, pustí se do kácení silničáři a náklady pak budou následně vymáhat. Likvidace stromů vyjde na desítky tisíc korun. Kácení přitom bude náročné. Odpojena bude muset být elektřina a je možné, že během prací bude muset být omezen i provoz na frekventované hlavní silnici k hranicím. „Doufejme, že se do té doby nikomu nice nestane. Je dobrou zprávou, že tyto stromy od cesty zmizí a my budeme moci s dětmi v klidu procházet. Čekali jsme na to opravdu dlouho,“ okomentovala Vimrová.