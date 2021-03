Obyvatelé karlovarského sídliště Čankovská kolem sebe příliš zeleně nemají. Proto je rozzlobilo, když se začaly kácet nejen náletové, ale i vzrostlé stromy v korytu řeky Rolavy, která sídlištěm protéká. Dokonce sem povolali na kontrolu i inspekci životního prostředí.

„Stromy tu rostou roky a doteď to nikdo neřešil. Je nám jich líto. Proč se musí kácet i ty velké? Vždyť tu přírody máme tak málo,“ postěžovala si redakci jedna z obyvatelek velkého sídliště.

Stromy pokácelo Povodí Ohře. Jak vysvětlil mluvčí Jan Svejkovský, důvody byly opodstatněné. „Část z nich byla napadená, takže by musely stejně pryč. Zbývající byly sice zdravé, ale všechny svými kořeny narušovaly zpevnění koryta řeky Rolava, zejména pak opěrné zdi. Navíc silně zasahovaly do průtokového profilu koryta,“ konstatoval mluvčí Svejkovský. Lidé podle něho mají pravdu v tom, že tam rostly dlouhé roky. „Ale historicky tam zkrátka nepatří. Teď jsme se do toho pustili ve velkém. Byli tu inspektoři životního prostředí na pokyn občanů, ale nic protizákonného nezjistili,“ dodal.

Jak doplnila ředitelka karlovarského závodu Povodí Ohře Petra Fošumpaurová, pročištění potřebují i další lokality na Karlovarsku, Povodí ale na to nemá dostatek peněz.