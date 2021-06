Řidiči, kteří projíždějí kolem Březovské přehrady, si nemohli nevšimnout velkého množství uschlých stromů. Vyčnívají tam už delší dobu a ani během nástupu jara se nezazelenaly. Většinou jde o akáty, ale výjimkou nejsou ani uschlé břízy.

Komunikaci včetně části pozemků nad přehradou vlastní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jak potvrdil vedoucí provozního úseku ŘSD Karlovy Vary Jiří Baloun, pokácení uschlých stromů se právě v těchto dnech intenzivně řeší. "Část pozemků, na nichž rostou, je ve vlastnictví Povodí Ohře. Společně jsme se dohodli, že pokácení stromů budeme řešit dohromady. Právě nyní jsme před podpisem smlouvy s firmou, která to bude mít na starosti. Stát to bude 830 tisíc korun," informoval Baloun.

Na stromy si nechaly obě organizace zpracovat dendrologický průzkum. "S kácením by se mělo začít co nejdříve, záleží na termínu podpisu smlouvy. Jde celkem o 283 stromů, 134 je na našem území, 139 na území Povodí Ohře," doplnil vedoucí provozního úseku ŘSD s tím, že do tohoto počtu stromů jsou započítány i ty velmi malé. Zároveň s nimi dojde k probírce křovin na celkové ploše 250 metrů čtverečních.

Podle ředitelky Povodí Ohře Petry Fošumpaurové jde opravdu zejména o akáty. "Ty jsou invazivní rostlinou. Rostly tu na skále, kde se jim příliš nedařilo, a proto uschly. Co se týče bříz, tak jejich kořenový systém se většinou nachází na úrovni hladiny, takže se střídají doby, kdy mají kořeny pod vodou a kdy nad vodou. Tyto změny jim nesvědčí," vysvětlila ředitelka Povodí Ohře. Z uschlých stromů navíc opadávaly větvě na silnici, kde ohrožovaly řidiče, a mrtvé stromy nejsou bezpečné ani pro rybáře, kteří chodí na Březovskou přehradu chytat.

"Problém je v tom, že údržba v této lokalitě se nedělala mnoho let, a proto jsou uschlé stromy tak nápadné. Probírka vegetace se musí dělat častěji, a ne jednou za dvacet let," dodala Fošumpaurová.