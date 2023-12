Navíc podle ní do areálu tajně vnikali různí „lidé“, především v noci a vozili sem komunální odpady, takže z bývalé porcelánky vznikla jedna nefalšovaná černá skládka. "Ta postupně zarůstala náletovými stromy, takže nakonec ani nebylo poznat, že se v té buši nachází tuny a tuny sutin a že tam kdysi stálo několik patrových budov," neskrývala rozhořčení starostka.

Když už to vypadalo, že se obec musí smířit s faktem, že má uprostřed obce „hrůzovec“, přišel obrat a Stružné letos svitla poměrně velká naděje. "Do celého průběhu všech dřívějších nepovedených dražeb vstoupil soud a ten nařídil soudní exekuční dražbu, ovšem s poměrně vyšší vyvolávací cenou, než byly doposud. Přesto se zastupitelstvo rozhodlo zúčastnit se a pokusit se získat „porcelánku „ do vlastnictví obce právě proto, aby se začalo konat, a následně proto, aby si obec zajistila pravomoc rozhodnout o další její budoucnosti," vysvětlila starostka Večerková.

Dražba se konala v květnu. Stružná porcelánku s pozemky úspěšně vydražila a ihned vypsala poptávkové řízení na kompletní recyklaci a úpravu povrchu. Byla vybrána firma ZEMA-KV, s.r.o., která nastoupila počátkem října a v první dekádě listopadu byl celý upravený areál obci předán. "Obyvatelé se nestačili divit, jak perfektně firma pracovala a jak se nám všem rozkryla další část Stružné. Nyní máme 10 000 m2 jednu velkou rovinu, k jejímuž využití obdrželi obyvatelé od obce dotazník, co by si na tomto místě představovali, co jim chybí a co by naši obec pozvedlo zase o kus dále," doplnila starostka. Výsledky už jsou už sice známy, ale obec je chce nejprve představit místním občanům, a teprve pak je zveřejnit. "Takže i takový může být vánoční dárek," uzavřela starostka Večerková.