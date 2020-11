Do školních lavic včera po několika týdnech znovu usedli někteří studenti středních škol. Pandemie zatím umožnila návrat maturantům a těm, kteří mají praktickou výuku. Zbytek studentů dále zůstává doma na distanční výuce.

Například do Střední zdravotnické školy v Karlových Varech se tak vrátilo 120 maturantů. „Obnovili jsme také praktickou výuku v odborných učebnách,“ uvedla ředitelka školy Hana Švejstilová. S praxí v terénu to přitom nemá škola nyní právě snadné. „Na podzim jsme pracně domlouvali spolupráci s lázeňskými domy, které jsou nyní zavřené. Alespoň nám ale vychází vstříc školy a školky, kde děvčata mohou mít praxi. Ale ani tady to není jednoduché, protože na mnoha místech je stále karanténa,“ vysvětlila učitelka na nutriční výživu Hana Zinkerová.

ZPĚT KE KAMARÁDŮM

Právě studenti zdravotnické školy pomáhali v kraji v boji s covidem. „Ze šesti set studentů se jich zapojilo sto dvacet. Pomáhaly nejen maturující ročníky, ale i ty nižší – např. z oboru zubní technik. Nešlo jen o nemocnice, ale i domovy pro seniory,“ poznamenala ředitelka školy, podle níž studenti během této těžké doby hodně vyspěli a stali se více zodpovědnými. „Jsme na ně opravdu pyšní,“ uzavřela Švejstilová.

A co na návrat do školy říkají samotné studentky? „Jsem ráda, že se mohu konečně učit ve škole. Doma nemám správný řád a mám pocit, že nic není povinné. Hodně jsem se těšila i na svou spolužačku,“ reagovala maturantka z oboru asistent zubního technika Tereza Muchová. „Do školy po tak dlouhé době jsem se těšila, hlavně kvůli praktikám, která se doma dělat nedají. Také se mi stýskalo po kamarádech,“ konstatovala Michala Havlíková ze třetího ročníku nutričního asistenta.

Do školních lavic usedli také maturanti ze Střední zdravotnické a vyšší odborné školy v Chebu.

„Podle mě je lepší chodit do školy, protože se můžeme pedagogů na učivo zeptat, osobně probrat učební látku a poradit se, pokud něčemu nerozumíme,“ uvedla studentka Střední zdravotnické a vyšší odborné školy v Chebu Veronika Müllerová.

„Když dostáváme úkoly on--line, občas se stane, že zadání není úplně jasné, takže se pak situace komplikuje. Ve škole bych se rovnou zeptala učitele, aby mi zadání upřesnil, to mnohdy při on-line výuce nejde. Musím říct, že komunikace s učiteli je výborná, ale ten osobní kontakt mi chybí. Studuji obor masér ve zdravotnictví a je problém, že nemůžeme mít praxe, kde bychom si masérské techniky vyzkoušeli. Dnes jsme se do školy vrátili, abychom mohli praxe zase mít, ale doteď jsme se učili jen teorii. A praxe je u našeho oboru obzvlášť důležitá,“ poznamenala studentka.

ZMĚNA MATURIT?

Současným systémem provozu středních škol je však znepokojen ředitel Střední zdravotnické a vyšší odborné školy v Chebu Zdeněk Hrkal. Upozorňuje, že škola je připravena, prostory jsou pravidelně dezinfikovány a škola dbá na to, aby se žáci nepotkávali a nařízení byla splněna. „Nicméně mě velmi mrzí, že ministerstvo školství neuvažuje o zjednodušení letošních maturit. Zatím nám bylo sděleno, že se nic měnit nebude a maturity zůstanou stejné jako doposud. Studenti maturitních ročníků chodí ale pomáhat do nemocnic v Karlovarském kraji s pacienty, kteří mají covid-19, a mnohdy pracují i čtyřicet hodin týdně. A k tomu všemu se mají připravovat na maturitu. Mám za to, že toho je na studenty poměrně hodně,“ poznamenal ředitel.