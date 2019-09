Studenti karlovarské střední zdravotnické školy mají jako jedni z mála v České republice možnost učit se anatomii virtuálně.

Studenti karlovarské střední zdravotnické školy mají jako jedni z mála v České republice možnost učit se anatomii virtuálně. Škola byla společně ještě s dalšími dvěma vybrána do projektu firem Penta a Samsung, který umožňuje studovat anatomii ve formě 3D. | Foto: Deník / Redakce

Byli totiž jako jedna ze tří českých škol vybráni do vývojářského projektu, na kterém se podílí společnosti Penta se Samsungem. Autorem unikátního programu je teprve sedmadvacetiletý Tomáš Brngál ze Slovenska. Právě na Slovensku byla virtuální anatomie poprvé představena studentům, a to v roce 2017. Brngál za to dostal na Slovensku i významné ocenění Křišťálová křídla.