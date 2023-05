"Je samozřejmé, že ne všichni uchazeči se mohli dostat na vysněnou školu, ale na druhou stranu nehrozí případ, že by současný deváťák neměl možnost dostat se na střední školu,“ zdůraznil radní Čermák.

Krajské vedení ANO vyzvalo buňku v Ostrově k rozpuštění. Porušila prý stanovy

V prvním kole přijímacích zkoušek byl zvýšený zájem o učební obory, zájem o gymnázia byl téměř totožný jako v přechozích letech. "Nyní střední školy získávají zápisové lístky, kterými úspěšní uchazeči potvrzují nástup do dané školy. Právě nyní se tak mohou dostat na vybranou školu i další uchazeči, kteří u přijímacích zkoušek neuspěli," uvedla Jitka Čmoková, krajská mluvčí. Zcela naplněna není například ani kapacita Gymnázia Sokolov, které proto vypisuje druhé kolo přijímacího řízení do odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Karlovarský kraj počítá s mírným nárůstem počtu žáků i v příštím roce, chystá proto provést důkladnou analýzu, z níž pak jednoznačně vyjde případná potřeba dalšího navýšení studijních kapacit, a to zejména ve třídách se všeobecným vzděláváním. „Uskuteční se také jednání premiéra a ministra školství spolu s hejtmany, které se zaměří právě na situaci kolem přijímacích zkoušek. Snahou krajů bude prosazení digitalizace přijímacího řízení, které by mělo efektivněji a pružněji umožnit žákům výběr škol,“ doplnil ve čtvrtek radní Jindřich Čermák.

Seznam aktuálně dostupných volných kapacit ve středních školách v Karlovarském kraji je uveden na Školském portálu pod tímto odkazem: http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/Prijimaci_rizeni_na_SS.asp.