Co stálo za pátečním kolapsem dvaceti studentů Střední policejní školy v Sokolově je stále předmětem vyšetřování a i velké diskuse v regionu. "Stále čekáme na oficiální lékařské výsledky," informovala v neděli mluvčí policie Eva Valtová.

Vyšetřování podle dobře informovaného zdroje zatím nenasvědčuje tomu, že by se studenti otrávili. "Rozhodně nebyli pod vlivem návykových látek. Je velmi smutné, že si všichni v pátek okamžitě mysleli, že jsou zfetovaní. Udělali se jim testy, které samozřejmě dopadly negativně. Veřejnost je ovšem zlá a stále tento názor mezi ní panuje, o čemž svědčí i komentáře na internetu. Člověku je z toho opravdu smutno," poznamenal dobře informovaný zdroj.

Studenti skončili v nemocnicích, odkud byli následně propuštěni. Mluvčí nemocnic potvrdili, že ani u jednoho nebyla zjištěna intoxikace. "Prvotní závěry ukazují, že nešlo ani o otravu jídlem ani o otravu plynem. Spíše se hovoří o hyperventilaci," doplnil jiný zdroj dobře obeznámený s pátečním incidentem.

K hyperventilaci dochází při zvýšeném stresu, který každý zvládá jinak. Dotyčný začne dýchat rychleji a mělčeji než obvykle. Tímto dochází k vydýchávání oxidu uhličitého. Kvůli jeho nedostatku poklesne hladina vápníku v krvi a dotyčný začne pociťovat typické příznaky.

Podle prvního zdroje vše nasvědčuje tomu, že šlo o hromadný psychický kolaps studentů, kteří v posledních dnech prožili řadu emotivních situací. "Měli za sebou náročné výlety, přebírání různých oceněních, slavnostní okamžiky. V to páteční ráno byl velmi nízký tlak, nejdříve odpadla jedna dívčina, pak druhá, třetí," vyprávěl zdroj, který ocenil, jak ostatní studenti pomáhali a týmově spolupracovali.

"V sokolovské škole se učí 120 žáků. Nevolno se udělalo studentům napříč všemi ročníky. Je to pro nás velká záhada," reagoval hned v pátek odpoledne ředitel policejní školy Zdeněk Jedlička. "Slavnostní ukončení školního roku, při kterém žáci zkolabovali, se konalo jako již tradičně ve venkovních prostorách. A při této slavnosti omdlelo a postupně ztratilo vědomí dvacet dětí. Je to velmi smutná a nepříjemná událost, která se mě velmi osobně dotýká. Je to citlivé a nepříjemné. Žákům jsme okamžitě poskytli první pomoc a volali záchrannou službu a následně celý Integrovaný záchranný systém. Situace totiž byla závažnější, než jsme původně mysleli. Poté jsme celý objekt předali policii," dodal ředitel.