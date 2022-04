Kancelář architektury města (KAM) má dokončenou urbanistickou studii na území zvané Stará vodárna. Obsahuje nejen brownfield po letech nevyužívané vodárny, ale také lokalitu, která se táhne kolem Tuhnického mostu, zahrnuje i areál Kattenbecku a také pozemky až k Tuhnické lávce. Studii architekti představili zájemcům toto úterý na velké besedě. Mnoho z účastníků bylo ale nakonec zklamáno, protože studie nic konkrétního zatím nenabízí a potrvá ještě mnoho měsíců, než by zchátralé domy vodárny mohly nahradit smysluplné objekty. Někteří besedující navíc upozornili, že studie postrádá koncepci založenou na skutečných potřebách Karlovaráků. Jak ale vysvětlil náměstek primátorky Petr Bursík (ODS) jde jen o územní studii, která slouží jako možný návrh pro případné investory, jak by se s celým územím mohlo naložit.

Danou lokalitu architekti rozdělili na několik částí - Starou vodárnu, území kolem elektrárny a koupelen Ptáček a pozemky bývalého statku, kde je nyní Kattenbeck. Zatímco druhá a třetí by mohla sloužit jako bydlení nového typu s otevřenou zelení a parčíky, Stará vodárna příliš možností nenabízí. Mohou za to objemné filtry, jejichž odstranění by stálo desítky milionů korun. A tak se místo s jejich demolicí počítá naopak s jejich využitím.

"Podstatou celé této studie je dosáhnout řešení tohoto území," nastínil ředitel KAM Karel Adamec. Podle něho je důležité, že 50 procent z celkové plochy vlastní město. A právě toto území by mělo být startem při možné realizaci. "Nesmíme zapomenout, že jde o záplavové území. Už to řešíme s Povodím Ohře a musí se udělat povodňový model. Nicméně daná lokalita není aktivní záplavovou zónou," upozornil Adamec.

Stará vodárna - místo pro komunitní skupiny

Co se týče přímo území Staré vodárny, architekti tam především plánují rozšířit veřejnou zeleň. Prostor totiž komplikuje přítomnost již zmiňovaných objemných filtrů. "Většina objektů, které tu stojí, je určena k demolici. Jen dva jsou relativně v pořádku," konstatoval na besedě náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Architekti tam plánují dočasné řešení v podobě kaváren, teras, piknikových luk i například komunitní zahrady. Budovy by měly sloužit pro zájmové skupiny nikoliv jako bydlení. "Podstatné je, že o výstavbu investoři nemají zájem. Původní projekt, který tu byl, počítal s náklady kolem miliardy. Kdyby do toho někdo chtěl jít, dávno už by tady něco stálo," poznamenal Trtek, který připomenul, že vzhledem k tomu, že jde o záplavové území, nemůže na něj město počítat s dotací.

Alexander Rebjonok, generální ředitel hotelu Imperial, který je zároveň známým karlovarským dýdžejem, během diskuse přiznal, že je zklamán. "Počítal jsem s tím, že se tu bude řešit hlavně území Staré vodárny, které na změnu čeká už 15 let. Proč tu nenavrhnete nějaké nízkoprahové komunitní zázemí pro mladé lidi tak, jako tomu je třeba v Německu? Pokud chcete v lokalitě stavět obytné domy a počítáte s aktivitami pro seniory, tak jdou tyto sféry proti sobě. Do pár týdnů budete mít petici lidí, kteří si budou stěžovat na hluk," reagoval.

Podle Adamce je tam možné realizovat i komunitní zázemí pro mladé. "Já bych to spíše směřoval do areálu bývalého statku. Tam by mohly být i kluby, na které si lidi z centra stěžují," konstatoval spoluautor studie, architekt Zdeněk Jiran. "A na jak dlouho to vidíte? Je možné s areálem Staré vodárny už začít něco dělat?" ptal se Rebjonok. Podle ředitele KAMu by se ještě letos mohl vypracovat projekt na demolici zchátralých objektů. "Nechceme to nijak brzdit. Pokud by se letos projekt zvládl, příští rok bychom mohli začít bourat a začít s realizací," odvětil Adamec, podle něhož by lokalita Staré vodárny měla mít především veřejnou funkci, i když i tady se počítá s bytovou výstavbou. "Objekty by měly ale sloužit hlavně jako komunitní zázemí pro různé zájmové skupiny," vysvětlil.

Podle bývalého zaměstnance vodáren jsou i prostory filtrů vhodné k využití. "Když se vyndá písek, mohly by sloužit třeba pro kuželky. Je to už 38 let, co byl provoz ve Staré vodárně ukončen," navrhoval bývalý zaměstnanec a nikdo z odborníků s jeho nápadem neměl problém. Dokonce se uvažuje, že nálety, které na filtrech rostou, budou ponechány.

Během diskuse se objevil i návrh vybudovat potápěčskou věž, která by lokalitu zatraktivnila. Ta by měla nést název po Vladimíru Královi, známém karlovarském potápěči.

Otázkou zůstává, co bude s prostřední částí vodárny, kterou vlastní Ladislav Hoza a provozuje tam truhlárnu. "A co bude se mnou? Nabízíte mi třetinu z toho, co jsem za areál zaplatil," prohlásil truhlář. "Pane Hoza, vy jste z jednání vycouval, nebo jste navýšil cenu pozemků nad znalecký posudek. Vy nemáte vůli něco řešit," reagoval na to náměstek primátorky Petr Bursík.

Bydlení ve stylu townhouse

Zatímco Stará vodárna má alespoň naději, že by se tam příští rok mohlo začít něco dít, zbývající části širšího území jsou jen velkými nápady do budoucna. Podstatné je také to, že tam stojí mnoho zachovalých soukromých budov, jejichž demolici vlastníci neplánují.

Architekti tam navrhují ucelené moderní bydlení. "Aby zde mohli investoři či majitelé pozemků něco v budoucnu stavět, musejí vycházet z územní studie. A tu my už máme. Je to jen návrh, jak by se toto území mohlo změnit a z čeho je třeba vycházet," vysvětlil Adamec.

Prostor mezi Koupelnami Ptáček a bývalou restaurací Stadion (dnes prodejna kol Cube) by tak byl rozdělen do několika bloků, které by mohly tvořit třeba takzvané townhousy. "Navrhujeme tu novou typologii bydlení. Nabízí se nízkopodlažní zástavba s vnitrobloky, nebo townhousy, což jsou řadové rodinné domy městského typu, které mají vlastní zahrádky," uvedl Adamec. "Záměrem je vytvořit jedinečnou strukturu městské čtvrti, která by byla rozdělená do bloků, jenž by byly otevřené do zeleně. Byl by tu bulvár, ulice, veřejná náměstíčka, každé by mělo svůj charakter. Plánujeme tady mateřinky, obchůdky, zahrádky i polosoukromé plochy," nastínil architekt Jiran.

Městská policie místo kattenbecku

Přeměna se také plánuje v rámci studie přes ulici - tedy v areálu Kattenbecku, kde by měla být postavena nová centrála městské policie. Ta nynější totiž kapacitně přestává stačit, navíc je před ní problém zaparkovat. Jak dodal ředitel Adamec, stěhování městské policie právě sem začíná mít přesnější obrysy. "Počítáme, že bychom na konci roku mohli na tuto akci vypsat architektonickou soutěž. V rámci tohoto projektu se má realizovat v těchto prostorách i parkovací dům. To vše je reálné," uzavřel Adamec.

Vodárna bez futury

Na využití areálu Staré vodárny před lety zpracovala svůj projekt takzvaná Futura Nová vodárna. Šlo o nadčasový záměr, který dokonce v roce 2018 získal nejvíce hlasů od veřejnosti v rámci ankety Stavba roku 2018. Nápady Futury jsou i nadále často zmiňovány při řešení Staré vodárny. Její zástupci na diskusi ostře vystoupili. "Přišli jsme s konkrétní nabídkou, že chceme s městem v této věci spolupracovat. Je to už pět let, co máme projekt. Vy jste ale na něj nereagovali a poslal jste mi pane Trtku místo toho sprostý dopis. Přitom jsme to měli zpracované a měli jsme plány i na využití Kattenbecku," prohlásil projektant Futury. Náměstek Trtek se proti tomu ohradil, že jednání nebyla doladěna a že rozhodně žádný sprostý dopis nepsal. "Musím se zastat pana Trtka. Vy jste totiž pohádkář a já před vámi vedení města varoval," pronesl hejtman Petr Kulhánek (KOA), který byl v době zrodu Futury karlovarským primátorem.