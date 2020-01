Takzvaný útlum čekal od letošního září obor veřejné správy, který žáci nyní studují na Střední průmyslové škole v Ostrově a na Integrované střední škole technickéa ekonomické v Sokolově (ISŠTE).

ilustrační foto | Foto: archiv deníku

Co bylo včera, to už ale dnes neplatí. Krajská rada změnila své usnesení a doporučila, aby toto studium na průmyslovce v Ostrově zůstalo. Ovšem sokolovská ISŠTE už obor veřejné správy otevírat nebude, kraj jej tam ruší. „Studenti veřejné správy na ostrovské průmyslovce dosáhli kvalitních výsledků, a pokud bychom tento obor zrušili, pak by osm učitelů přišlo o práci,“ vysvětlil změnu usnesení hejtman Petr Kubis (ANO). Argumentoval také tím, že rodiče a žáci nebyli o těchto změnách vyrozuměni s dostatečným předstihem, což by podle něj bylo nefér, ale poukázal i na to, že i krajské radě chyběla pro tuto změnu dostatečná informovanost. Tu zprostředkoval Jaroslav Bradáč, krajský radní pro školství. Dlouhodobé výsledky tohoto oboru podle něj nejsou nejlepší, je jich hodně a studenti pak chybějí v oborech, které mají v kraji uplatnění.