Sokolov - Soukromé dokumenty, fotografie, knížky, mapy, ale také šuplíčky s ozubenými kolečky, torza vah, holení, hodinové strojky nebo česáček na borůvky.

Pro sokolovské muzeum doslova poklad. To všechno skrývala bedna, kterou muzeu přivezl poctivý nálezce. „Mohl jsem si to nechat. Leželo by to na půdě a bylo by to k ničemu. Takhle to má větší cenu, když se to odevzdá do muzea a lidi se na to můžou podívat,“ je přesvědčený hledač kovů, který bednu při jedné ze svých víkendových výprav našel.