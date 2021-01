Zatímco během adventu Karlovy Vary slavnostně zářily i navzdory koronavirové pandemii, během svátků karlovarské lázeňské centrum posmutnělo.

Vánoční dekorace poblíž Vřídelní kolonády se ne všem zamlouvá. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Zmizely stánky z vánočních trhů umístěných na Mlýnské kolonádě a pohasla i světelná výzdoba poblíž Lázní III, včetně dvou velkých andělských soch. Na Jánském mostě poblíž Vřídelní kolonády ale stále visí dekorace s červenou vánoční čepičkou. „Je to kýč, který do tohoto území podle mého názoru nepatří. Přijeli jsme sem alespoň trochu načerpat sváteční atmosféru, ale jsme zklamaní,“ komentovali manželé Procházkovi ze Sokolova, kteří přijeli do Karlových Varů, aby se prošli po lázeňském území. Mluvčí magistrátu Jan Kopál vysvětlil, že radnice chtěla mít město nazdobené především během adventu. „Je ale pravda, že pravidlem kdysi bývalo, že trhy i dekorace jsme drželi až do Tří králů. Je to i tím, že pak následují pravoslavné Vánoce a měli jsme na to i klientelu,“ reagoval mluvčí magistrátu. Konstatoval, že i dva obří světelní andělé našli mezi Karlovaráky své kritiky. „Co se týče červeného čepečku na Jánském mostě, jde o vylepšenou vtipnou dekoraci, u které se mnozí lidé rádi vyfotí,“ dodal mluvčí.