Na náměstí i do areálu hradu mířily po oba víkendové dny tisíce návštěvníků nejen z Karlovarska, ale prakticky z celého západu Čech. "Víno máme rádi, Loket je hezké městečko, už jsme tu byli několikrát a dnes je navíc nádherné počasí, tak jsme si udělali pěkný výlet," byli spokojeni manželé středního věku, kteří přijeli z Domažlicka.

Když vchází víno, odcházejí tajnosti. To je heslo letošního ročníku Svatováclavského vinobraní, které se o víkendu koná na hradě Loket i na loketském náměstí.

